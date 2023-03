Olching-Trainer fordert vor dem Kaufering-Spiel: „Den Matchplan leben“

Von: Thomas Benedikt

Im Hinspiel verletzte sich Lukas Frickenstein (2.v.l.). Jetzt ist er wieder zurück im Training. © Peter Weber

Eine Wundertüte wartet am Samstag auf den SC Olching. Um 14 Uhr muss das Team von Trainer Martin Buch beim Tabellenfünften VfL Kaufering antreten.

Olching – Wo der VfL leistungsmäßig derzeit tatsächlich steht, ist nach den vergangenen drei Niederlagen der Gastgeber mehr als ungewiss. Die Aufstiegseuphorie scheint verflogen. Trotzdem warnt Buch vor dem letztjährigen Bezirksligisten. Kaufering habe einen Fußabdruck in der Liga hinterlassen und eine hervorragende Hinrunde gespielt. „Als Aufsteiger ist das sehr beachtlich.“ Der SCO-Trainer schaue deshalb auf das große Ganze und nicht nur auf die jüngsten Auftritte des VfL.

Worauf Buch noch mehr blickt, ist die eigene Mannschaft. Und da bekam er am vergangenen Wochenende und im Training viel zu sehen, was ihm gefällt. „Wir sind gut drauf“, sagt der Coach. Was ihn ebenfalls positiv stimmt: „Im Abschlusstraining am Donnerstag waren alle dabei.“ Auch Neuzugang Niklas Uhle, der gegen Mering kurz nach der Pause verletzt vom Platz musste. Und auch Lukas Frickenstein ist nach langer Verletzungspause zurück im Training.

Die Marschroute gegen den VfL Kaufering sei klar, so Buch: „Wir müssen die Waage halten. Einerseits gilt es hinten sicher zu stehen. Andererseits wollen wir dem Spiel unseren Stempel aufdrücken.“ An einem entsprechenden Matchplan habe man unter der Woche intensiv gearbeitet. „Diesen Matchplan gilt es jetzt nicht nur umzusetzen, sondern auch zu leben“, sagt Buch. (Thomas Benedikt)