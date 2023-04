„Pleiten, Pech und Pannen“ - Olching kassiert 0:8-Klatsche bei Spitzenreiter Sonthofen

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Hatte viel zu tun: Olchings Keeper Michael Loroff. © Peter Weber

0:4 nach 17 Minuten, 0:6 zur Halbzeit. Für den SC Olching war es ein Auftritt zum Vergessen beim Landesliga-Tabellenführer Sonthofen.

Olching – Einen komplett gebrauchten Tag hat der SC Olching am Samstag beim FC Sonthofen erwischt. Im vermeintlichen Spitzenspiel der beiden Teams mit der besten Punkteausbeute im Jahr 2023 gingen die Amperstädter 0:8 (0:6) unter. Mit „Pleiten, Pech und Pannen“, fasst Co-Trainer Andreas Zorn den Auftritt seiner Elf im Allgäu zusammen.

Ein vierfacher Nackenschlag gleich zu Beginn der Partie machte aus allen Vorsätzen und taktischen Vorgaben der Olchinger Makulatur. Der Tabellenführer aus Sonthofen schoss sich binnen sieben Minuten in einen Rausch. Andreas Hindelang (10.), Markus Notz, ein Eigentor der Amperstädter (14.) und Kevin Haug (17.) entschieden die Partie nach nicht einmal 20 Minuten. „Da standen bei uns die Schleußen offen“, meint Zorn. „Danach war unsere Moral gebrochen.“

Co-Trainer Andreas Zorn: „Das war auch für mich eine neue Erfahrung“

Zwar hielten die Gastgeber diesen Takt nicht bei, doch Haug gelang es noch vor der Pause mit zwei weiteren Treffern (30. und 40.) seinen Hattrick zu vervollständigen. 0:6 zur Halbzeit. „Das war auch für mich eine neue Erfahrung“, sagt Olchings Co-Trainer. Die Ansage an seine Spieler in der Kabine war klar. „Von da an ging es nur noch um Schadensbegrenzung.“ Und zumindest das gelang den Amperstädtern zu großen Teilen. Zwar schraubte Sonthofen das Ergebnis durch einen Doppelschlag – Marco Faller in der 55. und ein weiteres Eigentor in der 56. Minute – noch einmal nach oben. „Aber hintenraus war das charakterfest“, attestiert Zorn seiner Mannschaft. Es blieb beim 0:8.

Jetzt gelte es, die Partie abzuhaken und sich schnell wieder aufzurichten, sagt Zorn. Dafür haben die Amperstädter etwas mehr Zeit als sonst. Nächster Gegner ist am Donnerstag die außer Konkurrenz spielende SpVgg Unterhaching II. Das nächste gewertete Spiel ist am 6. Mai beim FC Memmingen II. (Thomas Benedikt)