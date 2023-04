Olching zeigt positive Reaktion auf Weißenburg-Niederlage und schlägt Durach

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Endlich wieder für den SC Olching auf dem Platz ist Paul Niehaus (r., hier im Hinspiel gegen Durach). © Peter Weber

Dank eines beherzten Auftritts und des richtigen Näschens ihres Trainers bei den Wechseln sind die Olchinger zurück auf der Siegerstraße.

Olching – Mit 3:1 (1:1) setzten sie sich Landesliga-Kicker beim VfB Durach durch. Es war bereits das vierte Mal in diesem Jahr, dass sich Spieler von der Ersatzbank zu den Matchwinnern aufschwangen. „Wir haben jetzt einfach eine Power von der Bank, die wir so in der Vorrunde noch nicht hatten“, sagt SCO-Trainer Martin Buch.

Dabei sah es zunächst so aus, als wären dieses Mal die neuen Impulse durch Wechsel gar nicht nötig. Die Gäste aus Olching bestimmten das Spiel in den ersten 45 Minuten. „Da war ich sehr zufrieden, wie wir das angegangen sind“, lobt Buch. Und in der 43. Minute belohnten sich die Amperstädter für ihre Überlegenheit. Nach einer feinen Kurzpass-Stafette an den Sechzehner schlenzte Luka Batarillo-Cerdic den Ball mit Links ins lange Eck.

Vierfach-Wechsel bringt Olching auf Siegeskurs

Doch die Freude währte bei den Olchingern nur kurz. Nur zwei Minuten später gelang dem eingewechselten Lukas Kohler der Ausgleich. „So kurz vor der Pause einen Gegentreffer hinzunehmen, ist schon schwierig“, sagt Buch. Und so habe seine Mannschaft nach Wiederanpfiff auch erst einmal eine knappe Viertelstunde gebraucht, um sich von dem Nackenschlag zu erholen.

Doch die Olchinger kämpften sich zurück – auch dank des richtigen Bauchgefühls ihres Trainers. Er wechselte gleich vier Mal und brachte zwischen der 65. und 71. Minute Marco Kossi, Kerem Kavuk, den lange verletzten Paul Niehaus und Sebastian Heiß ins Spiel. Die Neuen zeigten sofort Wirkung. Zwei Minuten nach seiner Einwechslung brachte Kavuk die Gäste erneut in Führung (73.) und in der 86. Minute besorgte er mit seinem zweiten Treffer die Entscheidung zum 3:1. „Genau das erwarte ich von den Jungs, die ins Spiel kommen“, freut sich Buch.

Trainer Martin Buch hört zum Saisonende auf

Auf dessen Näschen werden die Amperstädter in der kommenden Saison aber verzichten müssen. Wie der Trainer am Rande des Spiels erklärte, habe er den Verein gebeten, die Zusammenarbeit nach der Saison zu beenden. Über die Gründe schweigt sich der Coach noch aus. An seinem Einsatz für den SC Olching werde das aber nichts ändern. „Bis dahin haben wir noch viel vor“, sagt Buch.

Für den Verein geht damit die Suche nach einem Nachfolger los. Das Profil des Neuen sei klar definiert, so Abteilungsleiter Peter Helfer: „Wir haben eine sehr junge Mannschaft und brauchen entsprechend einen Trainer der damit klar kommt.“ Man führe bereits Gespräche und wolle das Thema in den nächsten zwei, drei Wochen erledigt haben.

Wenn es nach Helfer geht, sollen bis dahin auch die noch fehlenden Punkte zum Klassenerhalt geholt werden. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen.“ Gegen Durach habe die Mannschaft positiv reagiert – trotz des Wissens um Buchs Abgang zum Saisonende. (Thomas Benedikt)