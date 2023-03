Eingewechselter Kerem Kavuk rettet Olchings Ungeschlagen-Serie: „Ein glücklicher Punkt“

Von: Thomas Benedikt

Kerem Kavuk, SC Olching. © Türkgücü München

Zu einem Sieg hat es für den SC Olching in Gersthofen zwar nicht gereicht. Trotzdem behalten die Amperstädter ihren Lauf bei - zumindest teilweise.

Olching – Mindestens einen Punkt wolle man aus Gersthofen mitnehmen. Das war die Ansage von Olchings Trainer Martin Buch vor dem Freitagabendspiel. Dieses Ziel haben die Amperstädter erreicht. Dank eines späten Tors von Kerem Kavuk trennten sie sich 1:1 (0:1)-Unentschieden vom TSV Gersthofen. Die Siegesserie der Olchinger ist damit zwar gerissen, trotzdem war Buch mit der Ausbeute zufrieden: „Auswärts einen Punkt mitgenommen, damit können wir leben.“ Das Remis sei leistungsgerecht. „Das Spiel hatte keinen Sieger verdient. Wenn man ehrlich ist, war das von keinem der Teams Landesliga-Niveau“, so Buch.

Was ihn aber bei aller Kritik positiv stimmte, war der Einsatz, den seine Spieler über 90 Minuten zeigten. „Das war eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Training.“ Zumal die Olchinger schon relativ früh einem Rückstand hinterherliefen. In der 26. Minute rutschte eine halbhoch getreten Ecke der Gersthofener irgendwie durch nahezu alle Spieler im Sechzehner durch, bis das Leder bei Nico Baumeister landete. Der behielt im Getümmel die Ruhe, drehte sich einmal um die eigene Achse und versenkte den Ball in den Maschen. „Das haben wir schlecht verteidigt“, sagt Buch, der aber sonst sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Defensivleute war. „Im ganzen Spiel haben wir wieder nur wenig zugelassen.“

Das sollte auch im zweiten Durchgang so bleiben. Wenn die Gastgeber dann doch einmal eine Lücke im Olchinger Defensivverbund fanden, war Keeper Michael Loroff zur Stelle. „Der hat zwei Mal klasse gehalten“, lobt der SCO-Trainer. Und so reichte den Amperstädtern ein Tor, um doch noch Zählbares aus Gersthofen mitzunehmen. In der 86. Minute bekam der kurz zuvor eingewechselte Kavuk halbrechts am Sechzehner den Ball, schlug einen Haken in Richtung Zentrum und setzte die Kugel mit Links von der Strafraumgrenze flach ins Tornetz. „Am Ende war es auch ein glücklicher Punkt“, resümiert Buch, der aber nicht zu streng mit seinen Spielern ins Gericht gehen wollte. „Nach einem Lauf wie unserem, darf auch mal eine Delle in der Leistung sein.“ (Thomas Benedikt)