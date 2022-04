Ankämpfen gegen den Negativtrend: Der SC Olching will wieder weg vom Relegationsplatz

Nicht noch einmal das Nachsehen haben wie zuletzt in Ilertissen und gegen Aystetten wollen Olchings Kicker (weiße Trikots). Beim FC Memmingen II soll am Samstag gepunktet werden. © Peter Weber

Ein vorentscheidendes Spiel im Kampf um den Klassenerhalt steht am Samstag in der Landesliga auf dem Terminplan. Der SC Olching ist zu Gast beim FC Memmingen II.

Olching – Der Vorteil, noch ein paar Nachholspiele in der Hinterhand zu haben, ist fast dahin. Nur zwei Remis, begleitet von vier Niederlagen haben den SC Olching auf einen Relegationsplatz in der Landesliga rutschen lassen. Nun geht es am Samstag (14 Uhr) zur zweiten Mannschaft des FC Memmingen, der es tabellarisch noch ein wenig schlechter geht. Sie steht auf einem Abstiegsplatz – allerdings in Reichweite zur Relegation: Zum SC Olching sind es aktuell sieben Punkte.



In Memmingen sieht man die Partie schon als vorentscheidend an. „Wir müssen es endlich schaffen, auch gegen solche Gegner zu punkten. Dann haben wir eine reelle Chance auf den Klassenerhalt“, wird FCM-Trainer Besim Miroci auf der Homepage des FCM zitiert. Ein Satz, den so auch sein Olchinger Kollege Martin Buch unterschreiben dürfte, auch wenn der betont: „Wir haben es selbst in der Hand, uns da rauszuziehen.“ Das soll Zuversicht vermitteln, Selbstvertrauen schaffen.



Auf den Nervenkitzel einer Relegation würde man in Olching gerne verzichten. Auch wenn man es als Landesligist und Landkreis Nummer eins gerne ein wenig verdrängt hat: Der Doppelabstieg von 2010, als beide SCO-Teams per Relegation abstürzten, ist noch nicht so lange her. Zur Mahnung taugt es allemal – für beide Mannschaften der Amperstädter, die aktuell gegen einen Negativtrend ankämpfen müssen. Denn auch die zweite Mannschaft ist in der Kreisklasse noch nicht sicher. Sie kickt am Sonntag beim SC Gröbenzell und hofft wie das erste Team auf einen Befreiungsschlag. (Hans Kürzl)