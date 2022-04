0:2 beim SV Bad Heilbrunn - Ein Platzverweis verhindert Olchings Aufholjagd

„Wir brauchen keine Träume von der Bayernliga, wir sind im Abstiegskampf gegen die Bezirksliga“, sagt Martin Buch, Trainer des SC Olching. © Dieter Metzler (FuPa)

Mit 0:2 (0:1) hat der SC Olching sein Nachholspiel beim SV Bad Heilbronn verloren. Beide Treffer für die Gastgeber erzielte Maximilian Lechner.

Olching – Dadurch bleiben die Amperstädter zwar über dem Strich, aber der Abstand zum ersten Relegationsplatz ist unverändert klein. Der aktuell auf Rang 14 geführte TuS Geretsried hat auf den SCO nur zwei Zähler Rückstand, auf die auf dem ersten direkten Abstiegsplatz liegenden Zweitvertretung des FC Memmingen sind es sieben Punkte. Cheftrainer Martin Buch liegt dennoch viel daran, Ruhe zu bewahren und das auch an die Mannschaft zu übermitteln. „Wir haben es immer noch selbst in der Hand, das Klassenziel zu erreichen.“ Anderen Zielen, die jüngst aus der Vorstandsetage kamen und bisweilen vom neuen Abteilungsleiter Peter Helfer schon offensiv vertreten wurden, erteilt Buch eine klare Absage: „Wir brauchen keine Träume von der Bayernliga, wir sind im Abstiegskampf gegen die Bezirksliga.“

Ein Stück weit hat sich das die Mannschaft nach den Eindrücken aus Bad Heilbrunn selbst zuzuschreiben. „In der ersten Halbzeit haben wir ein ganz bescheidenes Spiel abgeliefert“, war Buch von der Vorstellung seines Teams enttäuscht. Man habe alle kämpferischen Tugenden vermissen, sei läuferisch nicht präsent gewesen. Selbst der sonst treffsichere Marcel Sieghart hatte sich davon anstecken lassen. Nur kurz nach dem 0:1 hatte er aus kurzer Distanz eine ausgezeichnete Chance. „Bei seiner Klasse darf er den schon mal reinmachen“, tadelte der Trainer.

Olching kommt stark aus der Kabine und ist dann nur noch zu zehnt

„Wir haben in der Pause alles sehr deutlich angesprochen“, sagt Buch. Anerkennend nahm der Cheftrainer zur Kenntnis, dass die Mannschaft nach dem Seitenwechsel Schalter umlegen konnte. Allerdings kam den Olchinger Mitte des zweiten Durchgangs der Platzverweis des erst kurz zuvor eingewechselten Jan Sostmann in die Quere. Der war auf dem nassen Rasen ins Rutschen gekommen, hatte das Bein zu hoch bekommen und einen Gegenspieler im Gesicht erwischt. Die Rote Karte diskutierte der Olchinger Coach auch nicht weg. Sostmann sei einsatzfreudig, aber ein fairer Fußballer. „Er hat sich auch gleich entschuldigt und die Entscheidung der Schiedsrichter akzeptiert.“

Am Samstag tritt der SCO um 15 Uhr beim Tabellenneunten VfB Durach an. „Wir müssen so auftreten wie in der zweiten Halbzeit in Bad Heilbrunn“, so Buch. 100 Prozent und ein bisschen mehr geben, das müsse die Messlatte sein. „Dann haben wir immer eine gute Chance“, sagt Buch. (Hans Kürzl)