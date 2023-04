Der SC Olching wird Unterhachings drittes 0:7-Opfer

Von: Thomas Benedikt

Auf den Warnschuss reagieren: Die Olchinger um Lukas Frickenstein (weißes Trikot) wollen gegen Erkheim die Pokal-Niederlage vergessen machen. © Peter Weber

Nach dem 0:8 am vergangenen Wochenende beim Tabellenführer Sonthofen hat der SC Olching die zweite deutliche Niederlage kassiert.

Olching – Mit 0:7 (0:4) unterlagen die Amperstädter am Donnerstagabend der SpVgg Unterhaching II. Es war der dritte 7:0-Erfolg der außer Konkurrenz antretenden Hachinger in Serie. Trotzdem sagt SCO-Co-Trainer Andreas Zorn, der wieder Martin Buch an der Seitenlinie vertrat: „Grundsätzlich überwiegen die positiven Eindrücke.“ Spieler, die im normalen Liga-Betrieb, nicht so zum Zuge kamen, hatten die Möglichkeit, Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln. Und am Ende sei die Niederlage zwei, drei Tore zu hoch ausgefallen, so Zorn.

Dass es doch so deutlich wurde, lag schlicht und ergreifend an der Qualität, die die Hachinger auf den Rasen schickten. „Da waren sechs Jungs aus dem Profi-Kader dabei“, sagt Zorn. Die würden zwar bei der ersten Mannschaft der Spielvereinigung nicht zur ersten Wahl gehören. Aber Olchings Co-Trainer ist sich sicher: „In jeder anderen Regionalliga-Mannschaft wären die Stammspieler.“

Andreas Zorn: „Der Fokus liegt jetzt auf dem Auswärtsspiel in Memmingen“

Das stellten sie in Olching von Anfang unter Beweis. Nach einem Doppelschlag von Daniel Hausmann (12. und 17. Minute) und einem Eigentor der Amperstädter (20.) war die Partie eigentlich schon gelaufen. Doch die Gastgeber hielten leidenschaftlich dagegen und ließen erst in der 42. Minute durch Louis Fleddermann einen weiteren Treffer zu. Nach Wiederanpfiff sorgten ein weiteres Eigentor (49.), Sandro Porta per Elfmeter (58.) und Josef Gottmeier (86.) für den Endstand.

Für die Olchinger geht nun der Blick nach vorne. „Der Fokus liegt jetzt auf dem Auswärtsspiel in Memmingen“, sagt Zorn. Bevor die Spieler aber ins Training zurückkehren, haben sie jetzt erst einmal ein freies Wochenende vor sich. (Thomas Benedikt)