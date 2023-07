Olchings Aufholjagd scheitert in letzter Minute - „Karlsfeld war da einfach effektiver als wir“

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Mit einem Tor und einer Vorlage führte Olchings Neuzugang Florian Hofmann (in Weiß, l.) die Aufholjagd an. Jan Sostmann (in Weiß, r.) hatte sogar noch die Chance zum Ausgleich. © Peter Weber

Licht und Schatten hat der Auftritt des SC Olching am Samstag beim Landesliga-Auftakt gegen den TSV Eintracht Karlsfeld geboten.

Olching – Mit 2:3 (0:2) verlor die Mannschaft von Trainer Andreas Zorn gegen das Team aus dem Nachbarlandkreis Dachau. „Insgesamt haben wir vernünftig gespielt“, so Zorn. „Aber das Ergebnis war nicht gut.“ Und selbst das hätten die Amperstädter beinahe noch korrigiert. Doch Jan Sostmann verpasste in der allerletzten Minute die Riesen-Gelegenheit zum 3:3-Ausgleich.

Keine 20 Sekunden nach Olchings Pfostentreffer steht‘s 0:1

Zuvor hatten sich die beiden Mannschaften einen offenen Schlagabtausch geliefert. Die Olchinger kamen gut in die Partie, waren giftig in den Zweikämpfen und hatten auch die erste gute Chance der Partie. Nach einem Freistoß segelte ein Distanzschuss des SCO an den langen Pfosten – keine 20 Sekunden später stand es 0:1.

Karlsfeld hatte die Situation mit einem langen Ball geklärt und damit die gesamte Olchinger Hintermannschaft ausgehebelt. TSV-Stürmer Christoph Traub schüttelte die verbliebenen SCO-Verteidiger ab, umkurvte Keeper Michael Loroff und schob trotz mittlerweile spitzen Winkel souverän zur Karlsfelder Führung ein (14.). Fast deckungsgleich sollte genau 30 Minuten später das 0:2 fallen. Wieder vergaben die Gastgeber eine Riesen-Möglichkeit, wieder netzten die Karlsfelder im direkten Gegenzug durch Leon Ritter ein (44.). Der markierte in der 70. Minute auch noch das Tor zur vermeintlichen Entscheidung. „Karlsfeld war da einfach effektiver als wir“, sagt Zorn, der aber auch moniert: „Allen drei Toren sind einfache Fehler vorausgegangen.“

Hofmanns Kopfballstärke sorgt noch einmal für Spannung

Doch Aufgeben kam für die Gastgeber nicht in Frage. Neuzugang Florian Hofmann, der bereits in der Vorbereitung mehrfach seine Tor-Gefahr nach Standardsituationen angedeutet hatte, markierte nach einer Ecke per Kopf das 1:3 (84.). Und in der 91. Minute nutzte er seine Kopfballstärke, um nach einem weiteren Standard Ferenc Ambrus das 2:3 aufzulegen. Doch dabei blieb es.

Für Trainer Zorn ist die Marschroute klar: „Wir müssen uns in allen Bereichen stetig weiterentwickeln.“ Intensiveres Pressing, mehr Ruhe am Ball und eine bessere Tiefensicherung in der Arbeit gegen den Ball seien der Fokus der kommenden Trainingseinheiten. Viel Zeit, um am eigenen Spiel zu arbeiten haben die Olchinger aber nicht. Sechs Partien stehen in den kommenden knapp drei Wochen an – die nächste am Mittwoch in Erkheim. „Wir werden viel regenerativ arbeiten müssen“, sagt Zorn. „Nicht gerade optimal.“ (Thomas Benedikt)