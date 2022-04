Vier Spiele Sperre für Jan Sostmann: Olching wehrt sich gegen die Strafe

Jan Sostmann, Abwehrspieler beim SC Olching. © SC Olching

Die Samstagspartie des SC Olching in Durach wurde wegen Schneefalls abgesagt. Unterdessen wehrt sich der Verein gegen eine lange Rotsperre.

Olching – Zehn Zentimeter Schnee haben die Austragung des Spiels des SC Olching beím VfB Durach am Samstag verhindert. Nachgeholt wird es bereits am morgigen Dienstag um 19.30 Uhr. Damit haben die Amperstädter bis Monatsende fünf Spiele in 19 Tagen zu bestreiten. Bis zum Saisonende, das am 21. Mai angesetzt ist, sind es insgesamt noch zehn Partien. Ein bisschen grantelt Buch zwar, dass der Bayerische Fußball-Verband (BFV) bei der Terminplanung grundsätzlich ein wenig flexibler sein müsste. „Aber für’s Wetter kann keiner was. Da müssen wir jetzt eben durch.“

Richtig sauer ist der Olchinger Chefcoach aber über die Rotsperre, die Verteidiger Jan Sostmann durch den Verband aufgebrummt worden ist: vier Spiele. Sostmann war beim mit 0:2 verlorenen Nachholspiel unter der Woche in Bad Heilbrunn vom Platz gestellt worden. Bei einer unglücklichen Aktion hatte er einen Gegenspieler am Kopf getroffen.

„Der Platzverweis ist korrekt, die Strafe ist überzogen“, formuliert Buch seine Kritik. Sostmann sei bisher noch nie Platz gestellt worden. In dem Zusammenhang spricht Buch von Unverhältnismäßigkeit – und zieht einen Vergleich mit einem Vorgang aus der Champions League von Dezember 2018. Da hatte Bayern-Profi Thomas Müller einen Gegenspieler von Ajax Amsterdam in ähnlicher Weise getroffen. Müller war daraufhin für zwei Begegnungen gesperrt worden. „Das wäre auch okay gewesen“, merkt Buch an. Vielleicht sei das Strafmaß dadurch bedingt, dass der SC Olching seine Meinung klar äußert, vermutet der Trainer. „Vielleicht ändert sich das ja, wenn der Verband seine Neuausrichtung abgeschlossen hat.“ Im Fall Sostmann werden die Olchinger Einspruch erheben. Bei Müller, vor vier Jahre, war er seitens des FC Bayern vergeblich. (Hans Kürzl)