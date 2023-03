Gersthofen wartet - Olchings Trainer warnt vor Schlendrian: „Haben noch nichts geschafft“

Von: Thomas Benedikt

Wieder da, um sich reinzuhauen: Jan Sostmann (in Weiß links). © Peter Weber

Es läuft derzeit beim SC Olching. Doch gerade das könnte den Amperstädtern in Gersthofen zum Verhängnis werden, meint Trainer Martin Buch.

Olching – Der SC Olching hat etwas gut zu machen, wenn er zum ungewohnten Termin am Freitagabend, 19.30 Uhr, beim TSV Gersthofen antritt. Das Hinspiel hat die Mannschaft von Trainer Martin Buch insbesondere nach einer blutleeren ersten Halbzeit mit 1:2 (0:2) verloren. Aber nicht nur deshalb warnt der SCO-Coach vor der Freitagabend-Partie. „Gersthofen ist im Aufwind“, sagt Buch. Insbesondere der 3:0-Derbysieg gegen den TSV Schwabmünchen am vergangenen Wochenende dürfte den abstiegsbedrohten Schwaben viel Selbstvertrauen geben.

Davon haben aber auch die Olchinger nach vier Landesliga-Siegen in Folge eine ganze Menge. Vielleicht schon etwas zu viel. Mit der Trainingsleistung seiner Mannschaft unter der Woche war Buch nicht zufrieden. „Wir müssen aufpassen, dass wir hungrig bleiben“, sagt der SCO-Trainer. Er betont: „Wir haben noch nichts geschafft. Es gibt also keinen Grund, einen Schritt weniger zu machen.“ Damit sich kein Schlendrian in seine Truppe einschleicht, habe er genau das in den auf Montag und Mittwoch verlegten Übungseinheiten angesprochen.



Personell kann Buch beinahe aus dem Vollen schöpfen. Jan Sostmann hat sich nach überstandener Blessur im Training zurückgemeldet. Neben den Langzeitverletzten wird der SCO-Trainer also nur auf den angeschlagen Neuzugang Niklas Uhle verzichten müssen. Die Zielvorgabe für die Partie beim sechs Plätze tiefer stehenden TSV Gersthofen ist klar. „Wir wollen da mindestens einen Punkt mitnehmen“, sagt Buch. Auch auf die Gefahr hin, dass das Selbstvertrauen der Amperstädter dann noch einmal weiter anwächst. (Thomas Benedikt)