Duell der Jahresbesten: Olching fordert Spitzenreiter Sonthofen heraus

Von: Thomas Benedikt

Der Jubel im Hinspiel war nicht von Dauer. Lange verteidigten die Olchinger (in Blau) den Führungstreffer von Sebastian Heiß. Doch am Ende gewannen die Gäste aus Sonthofen noch mit 3:1. © Peter Weber

Im Hinspiel schnupperte der SC Olching schon an der Sensation. Im Rückspiel in Scnthofen wollen die Amperstädter jetzt auch Punkte einfahren.

Olching – Es ist das heimliche Spitzenspiel. Wenn der SC Olching am Samstag, 14.30 Uhr, beim Tabellenführer FC Sonthofen antritt, treffen die beiden Mannschaften mit der besten Punkteausbeute im Jahr 2023 aufeinander – die außer Konkurrenz spielende SpVgg Unterhaching II ausgenommen. Sowohl Olching als auch Sonthofen sammelten 16 Punkte im Kalenderjahr.

Also ein echtes Duell auf Augenhöhe? „Da ist schon noch ein Unterschied“, sagt Co-Trainer Andreas Zorn, der wieder den immer noch ans Krankenbett gefesselten Martin Buch vertritt. Trotzdem sei die Zielsetzung in Sonthofen klar: „Wir wollen nicht mit leeren Händen nach Hause kommen.“

Co-Trainer Andreas Zorn: „Wir müssen die vollen 90 Minuten da sein“

Dass das nicht einfach wird, ist Zorn bewusst. Hoffnung macht aber das Hinspiel, als die Olchinger bis zur 64. Minute in Führung lagen und an der Überraschung schnupperten. Am Ende gewann aber doch der Favorit aus dem Allgäu mit 3:1. „Sonthofen hat so viel individuelle Qualität, dass wir uns auch keine kurze Schwächephase leisten können“, sagt Zorn. „Wir müssen die vollen 90 Minuten da sein.“

Dabei muss Olchings Co-Trainer auf einige zentrale Spieler der vergangenen Wochen verzichten. Die Verletzung von Benedikt Wiegert aus dem Gilching-Spiel hat sich als Bänderriss entpuppt. Der Offensivspieler wird drei bis vier Wochen ausfallen. Außerdem werden Sebastian Heiß, Cengiz Basaran und Vize-Kapitän Florian Obermeier jeweils aus privaten Gründen nicht mit nach Sonthofen fahren. Dafür könnte Spielführer Paul Niehaus nach langer Verletzung erstmals wieder in der Startelf stehen. (Thomas Benedikt)