Olchings Trainer Martin Buch fordert gegen den FC Garmisch volle Konzentration

Teilen

Martin Buch stimmt seine Mannschaft ein. © Hans Kürzl

Der SC Olching muss am Samstag am Fuß der Zugspitze antreten. Die Amperstädter sind zu Gast beim FC Garmisch.

Olching – Olchings Trainer Martin Buch musste nach dem Sieg über Mering und vor dem Auswärtsspiel am Samstag, 15 Uhr, beim FC Garmisch etwas auf die Euphoriebremse treten. Es habe ein Hauch von Nachlässigkeit geherrscht. „Vielleicht war ein Tick Übermut dabei.“ Doch Buch und sein Trainerstab reagierten im Abschlusstraining schnell. „Wir haben das Tempo angezogen, alles gut“, sagt Buch. Bruder Leichtsinn soll keine Chance haben, Einzug in den Olchinger Kader zu halten. Bereits in der Vergangenheit betonte Buch, „dass wir nur mit 100 Prozent in dieser Liga bestehen können“. Dann aber sei man sogar in der Lage, Teams aus dem oberen Drittel Paroli zu bieten.

So wie beim 4:2 zuletzt gegen den SV Mering, das auch Chef-Beobachter Franz Schrodi veranlasste einem skeptischem Olchinger Fan unmittelbar nach den siegreich abgewickelten 90 Minuten temperamentvoll Paroli zu bieten: „Warum sollen wir in Garmisch nichts holen können?“, brummte Schrodi. In Garmisch habe man mindestens die gleichen Chancen wie gegen Mering. „Wir müssen nur weiter so konzentriert arbeiten.“ Das Antippen der Euphoriebremse dürfte also auch ganz im Sinne Schrodis gewesen sein.

Denn am Fuß der Zugspitze erwartet den SC Olching ein kompaktes Team. Das sich in der Defensive zu behaupten weiß, wie das torlose Unentschieden im Hinspiel bewies. Zudem ist die Punktspielbilanz zwischen Olching und Garmisch mit drei Remis und je zwei Siegen ausgeglichen. (Hans Kürzl)