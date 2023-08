Oberweikertshofen will gegen Durach den Negativtrend brechen: „Wir glauben an uns“

Von: Dieter Metzler

Viel zu tun hatte Oberweikertshofens Schlussmann Lukas Schneider (r.) gegen Jetzendorf. © Peter Weber

Der SC Oberweikertshofen empfängt am Samstag, 16 Uhr, den VfB Durach - ein harter Brocken in einer ohnehin schwierigen Phase.

Oberweikertshofen – Das Team von Trainer Pablo Pigl steht nach einem torlosen Remis beim Aufsteiger Bobingen und zwei Niederlagen (1:4 gegen Jetzendorf, 0:1 in Aindling) bereits unter Zugzwang. „Ja, wer hätte das gedacht“, meinte Abteilungsleiter Uli Bergmann, der sich den Ligastart erfolgreicher vorgestellt hat. „Urplötzlich schauen wir die Tabelle von unten an.“

Bei der Aindling-Niederlage musste Pigl allerdings aus unterschiedlichen Gründen gleich auf eine halbe Mannschaft verzichten. Michael Arndt, Elias Eck, Lukas Kopyciok, Carl Weser, Fabio Meikis und Dominik Danowski fielen aus. Dennoch lieferte das Pigl-Team eine starke erste Halbzeit ab und hätte auch in Führung gehen müssen. Mit Eck und Kopyciok sowie Meikis sind jetzt drei Spieler zurück im Kader, Weser und Arndt fehlen weiterhin.

Uli Bergmann: „Das wird kein Spaziergang“

Trotzdem sagt Bergmann: „Das wird auch am Samstag kein Spaziergang“ Er erinnert sich sich an die vergangene Saison zurück, als man sämtliche Punkte gegen Durach liegen ließ. Die Samstagsgäste aus dem Allgäu starteten mit einem 4:1-Sieg über den FC Memmingen II in die Saison, verloren in Kempten 1:2 und kamen im Heimspiel gegen Ehekirchen nicht über ein 0:0 hinaus.

Doch noch ist man in Weikertshofen optimistisch. „Wir glauben an uns“, so Bergmann. Aber klar ist auch: „Es muss besser werden. Am Samstag müssen wir den ersten Dreier setzen.“ (Dieter Metzler)