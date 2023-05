Oberweikertshofens Zielvorgabe: Den einstelligen Tabellenplatz verteidigen

Sportchef Uli Bergmann verspricht „Kampf, Tore, Dramatik“

Von Dieter Metzler schließen

Der SC Oberweikertshofen will sich gegen den „Landesliga-Dino“ FC Memmingen II für das Pokal-Aus gegen Günzlhofen rehabilitieren.

Oberweikertshofen – Nach dem Kick ohne Wertung gegen die Reserve der SpVgg Unterhaching und dem unrühmlichen Scheitern im Sparkassen-Halbfinale am Dienstagabend in Günzlhofen, steht für den SC Oberweikertshofen am Samstag, 16 Uhr, mit der Begegnung gegen den FC Memmingen II eine richtungsweisende Partie in Richtung einstelligem Tabellenplatz an. Der Klassenerhalt ist inzwischen in trockenen Tüchern, aber Sammer will die Saison in der oberen Tabellenhälfte abschließen.

Beide Mannschaften stehen einträchtig im Mittelfeld der Liga mit sogar dem gleichen Torverhältnis von 47:47 Toren, nur das die Allgäuer einen Punkt mehr auf dem Konto haben. Mit dem 3:1-Heimsieg über den SC Olching am vergangenen Spieltag konnte die Bayernliga-Reserve aus dem Allgäu, so wie Weikertshofen, drei Spieltage vor dem Saisonende den vorzeitigen Klassenerhalt perfekt machen. „Das verlorene Pokalspiel haben wir abgehakt und die richtigen Lehren gezogen“, sagt Sammer. Der SCO-Chefcoach hat bis auf Elias Eck, dessen Einsatz wegen Kniebeschwerden fraglich ist, alle Spieler zur Verfügung.

Fußballabteilungsleiter Uli Bergmann hofft auf ein gutes Spiel, vor allem aber auch darauf, dass sich die Mannschaft für die Pokalpleite rehabilitiert. „Memmingen II zählt mit zehnjähriger Zugehörigkeit zu den Landesliga-Dinos“, so Bergmann. Bereits das Spiel am vergangenen Samstag gegen Unterhaching und davor gegen den Tabellenführer Sonthofen seien für die Zuschauer Leckerbissen gewesen. „Kampf, Tore, Dramatik und zwei Siege, das sollte die Mannschaft wiederholen, um das Saisonziel, den einstelligen Tabellenplatz, nicht noch zum Schluss aus den Augen zu verlieren“, so Bergmann. (Dieter Metzler)