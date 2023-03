Oberweikertshofen will Aufwärtstrend gegen Gersthofen fortsetzen: „Klassisches Sechs-Punkte-Spiel“

Von: Dieter Metzler

Dominik Sammer visiert mit seiner Mannschaft einen einstelligen Tabellenplatz an. © Dieter Metzler

Den ersten Schritt aus der Krise hat der SC Oberweikertshofen gemacht. Gerade rechtzeitig. Denn es stehen drei wegweisende Spiele an.

Oberweikertshofen – Nach dem 4:1-Sieg beim TV Erkheim war die Erleichterung groß bei Trainer Dominik Sammer und der Mannschaft aus Oberweikertshofen. Nach sechs verlorenen Spielen in Folge war der Bann gebrochen. Nun gilt es im Heimspiel am Samstagnachmittag, Anstoß 16 Uhr, gegen den TSV Gersthofen nachzulegen – ein Konkurrent um den direkten Klassenerhalt. Auch die schwäbischen Gäste hängen auf einem Relegationsplatz im Tabellenkeller fest. Der Abstand zur Sammer-Elf beträgt gerade einmal fünf Punkte. „Das sind die big points, die nun einfach gemacht werden müssen, um die Klasse zu erhalten“, meint SCO-Abteilungsleiter Uli Bergmann.

Im Hinspiel hatte sich Oberweikertshofen viel vorgenommen, verlor aber die Begegnung Ende August mit 1:2. Nachdem die Mannschaft die Charakterfrage am vergangenen Sonntag bestanden hat, will sich die Sammer-Elf mit drei weiteren Punkten Luft im Tabellenkeller verschaffen. „Natürlich wollen wir unseren Aufwärtstrend bestätigen und auch endlich wieder zu Hause gewinnen“, sagt der SCO-Trainer. „Dazu brauchen wir aber eine richtig starke Leistung. Es ist wie gegen Erkheim ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel.“

Aufstellungssorgen plagen Sammer diesmal nicht. Er hat bei seinem großen Kader die freie Auswahl. Entscheidend, wohin der Weg des SCO führt, könnte dann das Osterwochenende werden, wenn Oberweikertshofen am Karsamstag (Anstoß 13 Uhr) beim Tabellennachbarn TSV Weißenburg antritt und am Ostermontag (Anstoß 16 Uhr) in Friedberg das Nachholspiel gegen den SV Mering bestreitet. (Dieter Metzler)