Welche der zwei Negativserien endet? Oberweikertshofen und Kaufering wollen endlich wieder punkten

Von: Dieter Metzler

Auf ihren Co-Trainer und Kapitän Alexander Greif (r.) müssen die Oberweikertshofener verzichten. © Peter Weber

Mit viel Ballast gehen der SC Oberweikertshofen und der VfL Kaufering in die Landesliga-Begegnung am Samstagnachmittag im Waldstadion.

Oberweikertshofen – Weil die Partie gegen Mering im Friedberger Stadion am vergangenen Wochenende wegen der Platzbedingungen abgesagt werden musste, hatte der SC Oberweikertshofen genug Zeit, um sich intensiv auf das Heimspiel gegen den Mitaufsteiger VfL Kaufering vorzubereiten. Beide Mannschaften haben zuletzt verloren, Weikertshofen fünf Spiele in Folge, Kaufering vier – zuletzt zu Hause mit 1:4 gegen den SC Olching.

Es stellt sich die Frage: Wer stößt also den Bock um? Die Statistik beider Teams gibt dazu keinen Anhaltspunkt. 17 erzielten Heimpunkte des SCO stehen 17 Auswärtspunkte der Kauferinger gegenüber. Trainer Dominik Sammer kann aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Alexander Greif hat er die Qual der Wahl. Auch Dominik Widemann, der vergangene Woche gegen Mering krank fehlte, steht wieder im Kader.

Dominik Sammer: Eine Phase, wie man sie als Aufsteiger halt hat

Die Gäste aus Kaufering spielen eine starke Saison, durchlaufen allerdings wie Oberweikertshofen momentan eine unglückliche Phase, die man, so Sammer, als Aufsteiger einfach mal hat. „Man will diese nicht, aber wir und auch unsere Gäste werden gestärkt aus der Situation hervorgehen“, glaubt Sammer. „Uns muss es aber letztlich egal sein, wie unser Gegner heißt, denn aktuell geht es nur um uns“, meint Sammer.

Der SCO-Trainer mahnt zur Geduld: „Wir dürfen jetzt nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Wir müssen an unsere Tugenden glauben und vollen Einsatz und Leidenschaft zeigen. Wir wollen uns das Spielglück gegen Kaufering erarbeiten und unseren ersten Sieg im Jahr 2023 einfahren.“ Die Trainingsleistungen seien hervorragend gewesen, so Sammer. Von daher glaubt er fest daran, dass die drei Punkte am Samstagnachmittag (Anstoß 16 Uhr) im Weikertshofener Waldstadion bleiben. (Dieter Metzler)