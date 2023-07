Neuer Coach, altes Team: Der SC Oberweikertshofen geht mit fast unverändertem Kader in die Saison

Von: Dieter Metzler

Auf Kapitän und Co-Trainer Alexander Greif (r.) kann auch der neue Coach Pablo Pigl bauen. © Peter Weber

Die zweite Saison nach dem Wiederaufstieg beginnt der SC Oberweikertshofen am Samstagnachmittag, 14 Uhr, beim Aufsteiger TSV Bobingen.

Oberweikertshofen – Es gilt eines der besten Vereinsergebnisse zu wiederholen. „Mit dem fünften Platz konnten wir die zweitbeste Platzierung in der Landesliga erzielen“, erinnert sich Abteilungsleiter Uli Bergmann an die vor wenigen Wochen zu Ende gegangene Saison zurück. „Aber ein Blick auf die alte Tabelle zeigt auch, dass bis Platz elf nur vier Punkte Unterschied bestanden“, so Bergmann weiter. Besser als in der vergangenen Saison hat der SCO nur 2015/16 abgeschnitten, als er Vierter wurde.

Mit dem 31-jährigen Pablo Pigl hat Weikertshofen einen erfahrenen Spieler als Trainer geholt, der schon auf hohem Niveau Fußball gespielt hat. „Er soll die Mannschaft weiterentwickeln“, so Bergmann. Das Team um Kapitän und Co-Trainer Alexander Greif ist komplett zusammengeblieben. Mit Carl Weser vom SV Heimstetten und Marko Zec aus der eigenen Jugend stießen nur zwei Neue zur Mannschaft. Für den noch längere Zeit verletzten Torhüter Adrian Wolf hat man mit Lukas Welzmüller noch rasch einen erfahrenen Torhüter verpflichtet.

Uli Bergmann: „Natürlich will man immer mehr“

„Natürlich will man immer mehr“, meint Bergmann. „Aber das Wort Aufstieg wird man von keinem von uns hören.“ Mit der SpVgg Unterhaching II, dem TSV Eintracht Karlsfeld, dem TSV Schwabmünchen, dem VfB Durach und dem FC Kempten gebe es eine ganze Reihe von heißen Anwärter auf den Landesliga-Titel. „Es gibt aber Mannschaften, gegen die wir in der vergangenen Saison zweimal verloren haben“, so der SCO-Manager. Unter anderem die Derbys gegen Olching. „Das gilt es zu korrigieren.“

Glück und Pech lagen in der abgelaufenen Spielzeit häufig nah beieinander. Lastminute-Niederlagen und Siege wechselten sich ab. „Wir alle im Dorf leisten sehr viel“, sagt Bergmann und hebt den Zusammenhalt im Verein und in der Mannschaft hervor. „Das lässt uns wieder auf eine gute Platzierung hoffen.“ Den Ausgang der ersten drei Spiele mit einer Englischen Woche hält der erfahrene Abteilungsleiter für eine erste Standortbestimmung.

Nach drei Spielen könne man noch keine Prognose treffen, meint Pablo Pigl. „Dazu ist die Saison viel zu lang.“ Die Mannschaft habe das Potenzial, das zu wiederholen, was sie vergangene Saison erreicht habe. „Mein Anspruch ist aber, mit der Mannschaft noch weiter zu kommen.“

Einstellung der Spieler stellt den Coach zufrieden

Mit der Vorbereitung sei er zufrieden, so Pigl. Insbesondere, was die Einstellung der Spieler betreffe. „Die Ergebnisse sind für mich sekundär. Aber auch wenn man viel ausprobiert, will man natürlich gewinnen.“ Man wolle dominanten Fußball spielen, so der Trainer. „Dazu müssen wir als Team noch kompakter werden auf den Positionen und die Intensität hochhalten.“

Mannschaften wie Auftaktgegner Bobingen seien oft gefährlich. Sie bringen häufig eine gewisse Euphorie mit. Aber, so Pigl, alle fangen am ersten Spieltag bei null an. „Ich denke, dass die Liga insgesamt sehr ausgeglichen ist.“ Gleichwohl habe man den Anspruch, mit einem Sieg die Heimreise aus Bobingen anzutreten. (Dieter Metzler)