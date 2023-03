SC Oberweikertshofen unter Druck: Gegen Erkheim muss der Knoten platzen

Die sechste Niederlage in Folge kassierte der SCO (in Blau ) vergangenen Woche gegen Kaufering.

Uli Bergmann: „Es muss jetzt endlich der Schalter umgelegt werden“

Von Dieter Metzler schließen

Unruhige Zeiten durchlebt derzeit der SC Oberweikertshofen. Gegen Erkheim will der SCO jetzt endlich das Ruder herumreißen.

Oberweikertshofen – Nach der sechsten Liga-Pleite in Serie am vergangenen Spieltag gegen Mitaufsteiger VfL Kaufering baten Abteilungsleiter Martin Steininger und Sportlicher Leiter Uli Bergmann am Dienstag deshalb zunächst die Mannschaft und anschließend das Trainergespann Dominik Sammer und Ali Greif zum Gespräch. „Wir haben beiden klar zu verstehen gegeben, dass am Sonntag beim nächsten Aufsteiger-Duell in Erkheim drei Punkte her müssen, auf Gedeih und Verderb“, berichtet Bergmann.

Die beiden SCO-Funktionäre forderten vor allem eine offensivere Ausrichtung der Mannschaft. „Wir dürfen uns nicht verstecken“, sagt Bergmann. Noch rangiert Weikertshofen auf einem direkten Nichtabstiegsplatz und den soll die Mannschaft mit drei Auswärtspunkten verteidigen. „Es muss jetzt endlich der Schalter umgelegt werden“, so Bergmann. Sollte Weikertshofen keinen Dreier schaffen, sondern dem Tabellensechzehnten aus Erkheim ein Heimsieg gelingen, schrumpft der SCO-Vorsprung auf zwei Punkte zusammen. Bergmann beteuert zwar, dass man im ersten Jahr nach Rückkehr in die Landesliga ohnehin erst einmal darauf ausgerichtet sei, dass sich die Mannschaft für die nächste Landesliga-Saison einspielt. Dazu muss aber natürlich die Klasse gehalten werden.

Erkheim habe gerade zu Hause gute Ergebnisse eingefahren, deshalb müsse man die Gastgeber von der ersten Minute an stressen, meint SCO-Cheftrainer Sammer vor dem Sonntagsspiel (Anstoß 15 Uhr). „Wir müssen sehr gut verteidigen und vor dem gegnerischen Tor die Ruhe bewahren“, so Sammer. Der Trainer hofft, dass in Erkheim dann auch endlich das Abschlusspech ein Ende findet, das sein Team zuletzt verfolgte. (Dieter Metzler)