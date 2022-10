Ein Fußball-Spektakel mit acht Toren: Oberweikertshofen mit Remis

Teilen

Lukas Schneider durfte für Stammkeeper Adrian Wolf zwischen die Pfosten des Weikertshofener Tores. © Metzler

Ein unterhaltsames Spiel erlebten die 80 Zuschauer bei nasskaltem Wetter im Weikertshofener Waldstadion, als die Elf von SCO-Trainer Dominik Sammer am Samstagnachmittag die Nachwuchs-Elf der SpVgg Unterhaching empfing.

Oberweikertshofen – Beide Mannschaften spielten mit erfrischend offenem Visier, so dass am Ende insgesamt acht Treffer, vier auf jeder Seite, heraussprangen. „Es war ein Spiel, das den Zuschauern sicherlich sehr gefallen hat, mit Großchancen hüben wie drüben und vielen Toren“, meinte Sammer.

Auch wenn das Spiel bekanntlich nicht gewertet wird, weil Haching außer Konkurrenz spielt, kritisierte der Weikertshofener Coach insbesondere das letzte Drittel, in dem seine Mannschaft sehr schlampig gespielt und eine Großzahl von Chancen liegengelassen habe. „Wir hätten eigentlich das Spiel da für uns entscheiden müssen.“

Zweimal geriet Weikertshofen in Rückstand, zweimal gelang der Sammer-Elf jeweils der Ausgleich. Ab der 41. Minute mussten die Youngsters des Regionalligisten zu zehnt die Partie bestreiten, nachdem ihr Torhüter Timon Dressel bei einem Ausflug außerhalb des Strafraums den Ball mit der Hand spielte und Schiedsrichter Maximilian Hafeneder dem Torhüter Rot zeigte.

Haching ab der 41. Minute in Unterzahl

Doch auch in Unterzahl suchten die Hachinger den Erfolg in der Offensive. Mit seinem dritten Treffer brachte Hirtlreiter die Gäste erneut in Führung, die Eck aber wenig später mit dem Treffer zum 3:3 ausgleichen konnte. Dann ging gar Weikertshofen erstmals in Führung, als der eingewechselte Adnan Muminovic aus 42 Metern einfach mal draufhielt und der im Tor stehende Feldspieler der Hachinger den Ball völlig überrascht passieren lassen musste. In den letzten 20 Minuten hatten beide Mannschaften mehrmals die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. Am Ende ging das Remis aber in Ordnung. (Dieter Metzler)