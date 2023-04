Oberweikertshofens Zwischenhoch ist schon wieder vorbei: „Tabellensituation ist mehr als brisant“

Von: Dieter Metzler

Hinterhergelaufen: Zwei mal lag der SC Oberweikersthofen (in Grün) gegen Durach zurück. Nur einmal konnten sie den Rückstand wettmachen. © Peter Weber

Deutlich mehr Spielanteile und Chancen, aber trotzdem verloren. So erging es dem SC Oberweikertshofen gegen den VfB Durach.

Oberweikertshofen – In Oberweikertshofen hatte man so sehr gehofft, sich mit sechs Punkten in der „englischen Woche“ endgültig aus der Gefahrenzone zu verabschieden. Doch die Rechnung hatte man ohne die Gegner gemacht, die hatten etwas dagegen. So ging am Mittwochabend das Nachholspiel gegen Mering mit 0:2 in die Hosen, und auch am Samstag im Heimspiel gegen den VfB Durach zog die Elf von Trainer Dominik Sammer mit 1:2 den Kürzeren.

„Die Tabellensituation ist mehr als brisant“, meint Abteilungsleiter Uli Bergmann. Er glaubt, dass die Begegnung am kommenden Spieltag beim TSV Gilching entscheidend sein wird, ob die Talfahrt weiter an Fahrt aufnimmt, oder ob sich Weikertshofen „freipunkten“ kann. „Wir können uns für 80 Prozent Spielanteile nix kaufen“, übte er nach dem Spiel Kritik. „Ohne Konzept und entscheidende Aktionen vor dem gegnerischen Tor, sowie Fehlern in der Abwehr, gibt’s halt keine Punkte.“

Trainer Dominik Sammer: „Wir werden weiter kämpfen“

Dabei hätte der SCO zur Pause aufgrund der Vielzahl von Chancen mit einer Führung in die Kabine gehen müssen, doch entweder verhinderte Durachs Schlussmann das Tor, oder die Schüsse wurden abgeblockt. Elias Eck, Lukas Kopyciok, Fabio Meikis oder auch Dominik Danowski hatten den Führungstreffer auf dem Fuß. Der gelang schließlich den Gästen: Mit einem platzierten Flachschuss konnte Tobias Seger den SCO-Keeper Lukas Schneider überwinden. Hoffnung auf die Wende kam auf, als zehn Minuten später Lukas Kopyciok das 1:1 erzielte. Kurz darauf hätte der SCO durch Valentin Hüber gar das 2:1 machen können, doch sein Schuss ging drüber. „Beim 2:1 für Durach befand sich die Abwehr im Tiefschlaf“, so Bergmann. Die Rettungstat von Torhüter Schneider kam zu spät, der Ball drehte sich ins Tor.

Als „eines unserer besten Spiele“ bezeichnete dagegen Trainer Sammer die Begegnung. „Die Mannschaft lieferte eine Superleistung ab, besaß die totale Kontrolle über das Spiel.“ Für die Jungs tue es ihm unendlich leid, so Sammer, der die Niederlage auf seine Kappe nahm, nachdem ihm beim 0:1 ein Kommunikationsfehler unterlaufen sei. „Die Mannschaft hätte den Sieg verdient gehabt. Wir werden weiter kämpfen.“, sagt Sammer. (Dieter Metzler)