„Einfach ein Scheißtag“ - Oberweikertshofen verliert gegen Mering Spiel und Schlüsselspieler

Von: Dieter Metzler

Das tat weh: Fabio Meikis (am Boden) und der SC Oberweikertshofen unterlagen bissigen Meringern. © Dieter Metzler

Der SV Mering hat die Erfolgsserie des SC Oberweikertshofen in der Landesliga jäh gestoppt. Doch das war nach der Partie die kleinere Sorge beim SCO.

Oberweikertshofen – Nach zuletzt drei Siegen in Folge kehrte die Elf von Trainer Dominik Sammer am Mittwochabend vom Nachholspiel mit einer ernüchternden 0:2 (0:0)-Niederlage im Gepäck zurück. „Wir haben 20 Minuten gut gespielt und hatten dabei Pech mit einem Lattenknaller von unserem Kapitän Alexander Greif“, resümierte Sportvorstand Martin Steininger das Spiel. Danach habe man das Spiel mehr und mehr aus der Hand gegeben und sich von bissigen Meringern den Schneid abkaufen lassen. „Viel schlimmer als die Niederlage wiegen für mich aber die beiden schweren Verletzungen von Greif und unserem Torhüter Adrian Wolf“, so Steininger. Beide Spieler mussten ausgewechselt werden.

Vor 125 Zuschauern gab es in den ersten 45 Minuten nur wenige Torchancen auf beiden Seiten. Abgesehen von Greifs Lattenschuss verfehlte Elias Eck mit einem Distanzschuss den Meringer Kasten, und ein Versuch von Dominik Widemann wurde abgeblockt. Aber auch der SVM hätten durch Dominik Krachtus in Führung gehen können. Zudem hatte der SCO Glück, als Burhan Bytyqi im Oberweikertshofener Strafraum zu Fall kam, der Schiri aber nicht auf den Punkt zeigte. Das glich sich aber kurz nach Wiederanpfiff aus, als Merings Keeper Julian Baumann den aufgerückten Fabian Friedl zu Fall brachte und der Elfmeter-Pfiff ebenfalls ausblieb.

SCO-Torhüter Wolf verletzt sich bei Rettungsversuch

Damit war die Torflaute allerdings vorbei. Die SCO-Hintermannschaft schaute nahezu tatenlos zu, als Endrit Ahmeti gleich an drei Oberweikertshofenern vorbeimarschierte und das 1:0 erzielte (59.). Knapp fünf Minuten später fiel die Entscheidung, als Torhüter Wolf einen Freistoß in den verregneten Himmel faustete, SVM-Torjäger Manuel Utz energisch nachsetzte und das 2:0 erzielte (64.). Wolf verletzte sich in dieser Aktion am Knie und musste durch Lukas Schneider ersetzt werden. In der hektischen Schlussphase, in der sich Oberweikertshofen gegen die drohende Niederlage aufbäumte, flog Merings Manuel Ebeling nach einer Tätlichkeit vom Platz und Meikis erhielt eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe.

Sammers Fazit: „Wir haben eigentlich ein gutes Auswärtsspiel gemacht und waren dem 1:0 näher als die Hausherrn.“ Unverständlich sei für den Trainer aber, dass man zwei glasklare Elfmeter nicht bekommen habe und entsprechend gefrustet war: „Es war einfach ein Scheißtag. Heute können wir sauer sein, ab morgen gilt der Fokus aber dem wichtigen Heimspiel.“ (Dieter Metzler)