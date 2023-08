Landesliga Südwest: Oberweikertshofen mit Fehlstart - für Eintracht Karlsfeld war mehr drin

So richtig rund läuft es beim SC Oberweikertshofen noch nicht. © Dieter Metzler

Der SC Oberweikertshofen hat bisher immer noch nur einen Zähler auf dem Punkte-Konto. Für Karlsfeld reichte es daheim nur zu einem Unentschieden.

München – Beim SC Oberweikertshofen überraschte zuletzt ein Trainerwechsel. Für Dominik Sammer holte SCO-Manager Ulrich Bergmann den erfahrenen Pablo Pigl vom Regionalliga-Absteiger FC Pipinsried. Es half bislang nicht viel. So ist das Team aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck nach vier Spieltagen immer noch sieglos. Mit nur einem Punkt und erst zwei erzielten Treffern ist die hohe Erwartungshaltung klar verfehlt worden.

Jetzt schmerzte auch noch die 1:2-Heimpleite gegen den VfB Durach. Nur Kilian Lachmayr traf für die Pigl-Elf (zum zwischenzeitlichen Ausgleich/78.). Mit dem neuen Coach befindet sich Oberweikertshofen offensichtlich in einer Findungsphase.

Eintracht Karlsfeld belohnt sich gegen Schwabmünchen nur mit einem Punkt

Die Zufriedenheit beim TSV Eintracht Karlsfeld über das 1:1 gegen den TSV Schwabmünchen hielt sich in Grenzen. Zwar mischt das Team nach dem Wechsel von der Südwest- in die Südost-Gruppe weiter vorne mit. Doch in diesem Heimspiel war mehr drin, die Mannschaft von Trainer Ugur Alkan vergab reihenweise beste Tormöglichkeiten.

Die Eintracht ging nach acht Minuten durch Martin Schön zwar in Führung, versäumte es aber nachzulegen. Der Gegner bestrafte diese Nachlässigkeit mit dem Ausgleich von Gabriel Merane (38.).

SC Olching wieder mit Dreier gegen Memmingen-Reserve – Jetzendorf gewinnt Derby gegen Aindling

Beim SC Olching verlief der Saisonstart mit dem neuen Trainer Andreas Zorn holprig. Dann folgte auch noch das Ausscheiden im bayerischen Totocup gegen den Bezirksligisten FC Schwabing. Immerhin: jetzt rehabilitierte sich das Team mit dem 2:0-Auswärtssieg beim FC Memmingen II und feierte einen Doppelpacker: Ferenc Ambrus (3. und 29.) sorgte für Aufatmen in Olching.

Ein Hauch von Derby-Charakter lag über dem Duell zwischen dem TSV Jetzendorf und dem TSV Aindling. Knapp 450 verfolgten das Prestigeduell. Am Ende siegte das Team aus dem Landkreis Dachau durch einen verwandelten Foulelfmeter des Ex-Hachinger Profis Dominic Reisner (60.) und Aufsteiger Aindling musste erneut Lehrgeld bezahlen. (kik)