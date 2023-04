Oberweikertshofen muss zu wieder erstarkten Meringern: „Haben uns regelmäßig eine Watschn abgeholt“

Von: Dieter Metzler

Kapitän im Anflug: Gegen den SV Mering ging Oberweikertshofens Spielführer Alexander Greif (r.) mit gutem Beispiel in Sachen Einsatzbereitschaft und Zweikampfführung voran. © Dieter Metzler

Es ist das Aufeinandertreffen zweier Teams im Aufwind, wenn der SC Oberweikertshofen zum Auswärtsspiel beim SV Mering antritt.

Oberweikertshofen – Zum Nachholspiel gegen den SV Mering müssen die Oberweikertshofener am Mittwochabend, 18 Uhr, antreten. Allerdings wird die Begegnung wegen der Sanierung der Sportanlage nicht in Mering, sondern im Landkreisstadion in Friedberg an der Rothenbergstraße 6 ausgetragen. „Wir haben mit drei Siegen eine kleine Serie gestartet, die wir unbedingt ausbauen möchten“, sagt SCO-Coach Dominik Sammer. „Wir wissen aber um die schwere Aufgabe, die uns erwartet. Aber wir sind auch gut vorbereitet.“ Mit einem weiteren Sieg würde der Aufsteiger seinen Abstand zum Relegationsplatz auf ganze zehn Punkte ausbauen und auf Platz acht vorrücken.

Den ersten Relegationsplatz haben die Meringer inne, die am Samstag das Kellerderby gegen den TSV Gersthofen souverän mit 6:2-Toren gewannen. Der Verein hatte zuvor nach vier Niederlagen in Serie reagiert und sich von Trainer Ajet Abazi getrennt. Und so feierte der 67-jährige Gerhard Kitzler, bereits von 2017 bis 2019 Trainer in Mering eine gelungene Rückkehr.

Uli Bergmann: „Kommen so langsam dahin, wo ich mir die Mannschaft wünsche“

„Dass neue Besen gut kehren, ist ja nichts neues“, meint Oberweikertshofens sportlicher Leiter Uli Bergmann. Zwei Dinge machen ihm aber Mut für die Mittwochspartie. „Die Voraussetzungen für uns sind ungleich besser als seinerzeit bei der Absage des Spiels, als wir nur einen Punkt vom Relegationsplatz weg waren. Jetzt sind es immerhin schon sieben.“ Und vielleicht helfe es auch, dass man in Friedberg spiele. „In Mering haben wir uns regelmäßig eine Watschn abgeholt.“ Zudem sieht Bergmann sein Team im Aufwärtstrend. „Wir kommen so langsam dahin, wo ich mir die Mannschaft wünsche.“

Trotzdem ist man nach Merings souveränem Sieg über Gersthofen gewarnt. „Mering ist eine Mannschaft mit viel Qualität“, sagt Sammer. „Wir werden demütig bleiben, alles investieren und versuchen, die Big Points einzufahren.“ (Dieter Metzler)