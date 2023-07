Olching spielt zum ersten Mal gegen den SC Aufkirchen: „Komplett unbeschriebenes Blatt“

Von: Thomas Benedikt

Hier stellt Luka Batarilo-Cerdic im Derby gegen Oberweikertshofen seine Technik unter Beweis. © Peter Weber

Der SC Olching muss schon wieder ran: Am Samstag geht es zu Hause in der Landesliga gegen den Aufseiger SC Aufkirchen. Der zweite Saisonsieg soll her.

Olching – Teil zwei von sieben des Spielplan-Wahnsinns zum Saisonauftakt hat der SC Olching mit dem Sieg beim TV Erkheim hinter sich gebracht. Für Teil drei wartet nun am Samstag, 14 Uhr, das Heimspiel gegen den Aufsteiger SC Aufkirchen. „Ein komplett unbeschriebenes Blatt für uns“, sagt SCO-Trainer Andreas Zorn über den Kontrahenten. Die Amperstädter treffen zum ersten Mal in einem Pflichtspiel auf die Mannschaft aus dem Landkreis Ansbach. Bis Mittwochabend stand für den Coach der Amperstädter die Vorbereitung für das Erkheim-Spiel auf der Aufgabenliste. Bis Samstagnachmittag will er sich aber auch noch das eine oder andere Spiel der Aufkirchener zu Gemüte führen.

Doch ganz unabhängig davon, was Zorn dabei noch an taktischen Ansätzen herausfindet, ist die Zielsetzung klar: „Gegen einen Aufsteiger zu Hause sollte etwas herausspringen.“ Die Voraussetzungen dafür scheinen gut. Mit dem 2:1-Auswärtserfolg beim TV Erkheim konnten die Olchinger Selbstvertrauen tanken für das zweite Heimspiel der Saison. „Da wollen wir sofort nachlegen“, so Zorn.

Personell kann der Trainer der Olchinger dabei weiter fast aus dem Vollen schöpfen. Einzig Kapitän Paul Niehaus, Maurizio Hölscher – erst verletzt, jetzt im Urlaub – Gottfried Agbavon mit Muskelfaserriss und Luka Batarillo-Cerdic (im Urlaub) fallen nach jetzigem Stand für die Aufkirchen-Partie aus. Dafür hat Jakob Zißelsberger, Neuzugang vom SC Unterpfaffenhofen, gegen Erkheim sein Comeback gefeiert. Wobei Zorn einschränkt: „Der braucht noch etwas Zeit.“ (Thomas Benedikt)