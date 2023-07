SC Olching: Der Unersetzbare fällt aus - Paul Niehaus fehlt zum Saison-Auftakt gegen Karlsfeld

Von: Thomas Benedikt

Mit einer Mittelfußprellung muss sich Olchings Paul Niehaus derzeit herumschlagen. © Thomas Benedikt

Am Samstag startet der SC Olching in die Landesliga-Saison. Zum Auftakt wartet ein echter Brocken: Karlsfeld ist ab 15 Uhr zu Gast im Amperstadion.

Olching – Das letzte Aufeinandertreffen mit den Karlsfeldern liegt noch gar nicht lange zurück. Die Olchinger verloren ihren Testspiel-Auftakt vor einem Monat deutlich mit 1:8 gegen den TSV. Als die Vorbereitungspartie vereinbart wurde, war noch nicht klar, dass Karlsfeld aus der Süd-Ost-Staffel in die Süd-West-Gruppe wechseln würde.

Welche Erkenntnisse die Mannschaft von SCO-Trainer Andreas Zorn aus dieser Niederlage gezogen hat, wird sich am Samstag zeigen. „Es hätte das Testspiel aber nicht gebraucht, um zu wissen, dass es schwierig wird“, sagt Zorn. „Wir gehen sicher nicht als Favorit in die Partie.“ Will man trotzdem etwas Zählbares mitnehmen, bräuchte es schon einen sehr guten Tag.

„Jeder weiß, dass Paul für uns einer aus der Kategorie unersetzbar ist“

Dennoch sei die Vorfreude groß auf den Saisonstart. Dann kann sich die wieder in großen Teilen neu formierte Mannschaft erstmals den eigenen Fans in einem Pflichtspiel präsentieren. Nicht auf dem Feld stehen wird dabei ein Alteingesessener. Kapitän Paul Niehaus wird laut Zorn mit einer Mittelfußprellung wohl noch bis in den August hinein fehlen. Ein harter Schlag für die Olchinger. „Jeder weiß, dass Paul für uns einer aus der Kategorie unersetzbar ist“, sagt der SCO-Trainer.

Und das ausgerechnet jetzt. Allzu viele verletzte Spieler können sich Mannschaften in dieser frühen Phase der Saison nicht leisten. Denn der Spielplan in den ersten Landesliga-Wochen hat es in sich. Innerhalb von nur drei Wochen hat der Bayerische Fußballverband (BFV) sechs Spieltage angesetzt, zwei davon unter der Woche. (Thomas Benedikt)