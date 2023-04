Über die Flügel zu vier Toren: Olching zieht Erfolgsrezept gegen Gilching konsequent durch

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Nur in der Anfangsviertelstunde waren die Gäste aus Gilching (in Weiß) einen Schritt schneller. Im weiteren Verlauf übernahm Olching das Kommando. „Wir waren einfach gieriger“, sagt Co-Trainer Andreas Zorn. © Peter Weber

Die magische 40-Punkte-Marke rückt für den SC Olching nach dem Derby-Sieg über den TSV Gilching immer näher - und das schon sechs Spiel vor dem Ende.

Olching – Der SC Olching reitet weiter auf der Erfolgswelle. Nach dem 4:1 (1:0)-Sieg über den TSV Gilching klettert der SCO nicht nur in der Tabelle auf Rang sieben. Die Amperstädter verteidigten auch ihren Ruf als Derbyschreck. In allen vier Saisonspielen gegen Oberweikertshofen und Gilching blieben die Olchinger ungeschlagen.

Dabei brauchten sie am Samstag etwas, um in Schwung zu kommen. „In der ersten Viertelstunde sind wir geschwommen“, sagt Co-Trainer Andreas Zorn, der Martin Buch an der Seitenlinie vertrat. Der noch ans Krankenbett gefesselte Cheftrainer Buch verfolgte derweil das Geschehen im Livestream: „Am Anfang bin ich nervös auf der Couch hin- und her gewetzt.“

Andreas Zorn: „Wir haben uns jede Viertelstunde sukzessive gesteigert“

Doch die Gastgeber fingen sich. „Wir haben uns jede Viertelstunde sukzessive gesteigert“, sagt Zorn. Nach dem wackligen Start habe man sich erst stabilisiert und schließlich auch Chancen heraus gespielt. Und noch vor der Pause belohnten sich die Gastgeber. Nach einem langen Abstoß von Keeper Michael Loroff ging es schnell über links nach vorne zu Benedikt Wiegert. Der machte einen Haken nach innen, zog mit rechts ab und der Ball rutschte auf nassem Geläuf durch die Hände von Gilchings Keeper. 1:0, der Knotenlöser.

Von da an zelebrierten die Amperstädter Flügelspiel wie aus dem Lehrbuch. Auch alle drei folgenden Tore fielen nach dem gleichen Schema: Balleroberung oder Abstoß – schnell über die Außenbahn nach vorne gespielt– quer gelegt – Tor.

Nur mit Fouls zu stoppen: Benedikt Wiegert treibt Gilching zur Verzweiflung

Zunächst erhöhte Filip Vnuk nach Vorlage von Wiegert auf 2:0 (53.). Dann war es Wiegert, der nach dem zwischenzeitlichen 1:2 (63.) auf Vorlage des eingewechselten Kerem Kavuk den alten Abstand wieder herstellte (71.). Und schließlich besorgte Kavuk den 4:1-Endstand (81.). „Der macht momentan so viel Druck, für ihn freue ich mich besonders“, sagt Buch.

Der Sieg hätte sogar noch deutlicher ausfallen können. Vnuk und Wiegert trafen jeweils mit fulminanten Distanzschüssen die Latte. Dazu hatte Wiegert nach einem Konter schon den TSV-Schlussmann überwunden, als noch ein Gilchinger Abwehrbein dazwischen funkte. Für seinen quirligen Auftritt musste Wiegert aber bitter bezahlen. Nach zwei Fouls am Olchinger Offensivmann wurde er mit dickem Knöchel ausgewechselt. (Thomas Benedikt)