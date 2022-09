SC Olching: Drei neue Talente für die Amperstädter

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Es war das erste Landesliga-Derby seit fast vier Jahren: Und die in weißen Trikots spielenden Olchinger holten sich einen souverän herausgespielten Heimsieg gegen die Kicker aus Oberweikertshofen. © Peter Weber

Am letzten Tag des Transferfensters schlägt der SC Olching gleich drei Mal auf dem Transfermarkt zu. Der SC verpflichtet sogar einen Spieler aus dem NLZ.

Olching – Der SC Olching hat auf seine Verletztenmisere reagiert und kurz vor Ablauf der Wechselfrist noch drei Neuzugänge verpflichtet: Luis Hoti (FC Augsburg), Maurizio Hölscher (SV Planegg) und Cengiz Basaran (SpVgg Hallbergmoos) werden künftig im Trikot der Amperstädter auflaufen. Für Hoti und Hölscher ist es die Rückkehr an ihre fußballerischen Wurzeln. Beide kickten schon in der Jugend für den SCO. Und auch Basaran machte seine ersten Fußballschritte im Landkreis.

SC Olching: Ex-NLZ-Spieler für die Olchinger

Doch damit hören die Gemeinsamkeiten des Trios nicht auf. Sie alle eint ihr junges Alter – Hoti ist 18, Hölscher 19 und Basaran 20 – und ihre hochwertige Ausbildung. Hoti und Hölscher waren gemeinsam in der Jugend des FC Augsburg aktiv. Und während sich Hoti zuvor beim FC Bayern versuchte, lief Hölscher in der B-Junioren-Bundesliga noch für die SpVgg Unterhaching auf.

Nicht ganz so illuster liest sich die Jugendkarriere von Basaran. Er spielte unter anderem für den SC Fürstenfeldbruck und den TuS Geretsried. Dafür etablierte er sich schon mit 18 Jahren im Geretsrieder Landesliga-Team und bekam diese Saison Bayernliga-Einsatzzeiten bei der SpVgg Hallbergmoos. Dass er nun von sich aus wegen des Wechsels auf den eine Liga tiefer spielenden SC Olching zuging, hat berufliche Gründe: Arbeit und Bayernliga bekommt der 20-Jährige zeitlich nicht unter einen Hut. „Es freut uns natürlich, dass er da zuerst an uns gedacht hat“, sagt SCO-Trainer Martin Buch. Sein Dank gilt aber auch dem FC Augsburg, der bei den Gesprächen mit Hoti keinerlei Steine in den Weg legte.

SC Olching hält an Transferphilosophie fest

Die drei Neuzugänge passen perfekt in die Vereins- und Transferphilosophie, die die Amperstädter seit einiger Zeit konsequent verfolgen: Junge, gut ausgebildete Spieler holen und weiterentwickeln, sodass sie entweder dem SCO dauerhaft helfen können oder aber den Sprung in noch höhere Fußball-Sphären schaffen. Bestes Beispiel dafür ist Marcel Sieghart, der vergangene Saison aus der Jugend der SpVgg Unterhaching kam, für den SCO acht Tore in einer Spielzeit erzielte und nun vom Regionalligisten TSV Rain zum Bayernliga-Team von Hallbergmoos wechselte.

Ob die drei Neuen einen ähnlichen Weg hinlegen, ist freilich noch offen. Von Basarans Qualität ist Buch überzeugt: „Das ist einer, der uns sofort weiterhilft.“ Aber auch auf die zwei anderen Neuzugänge hält der SCO-Trainer große Stücke. „Es freut mich, dass der Weg der Jungs, die es nicht bei den ganz großen Vereinen geschafft haben, wieder zurück nach Olching führt.“ Zumal die drei den Konkurrenzkampf innerhalb des Teams weiter befeuern werden.

Ob das Trio am Samstag gegen Durach auflaufen wird, ist noch offen. Bei Hoti stehen die Chancen am besten. Hölscher wird nach einer Verletzung noch langsam ans Team herangeführt. Bei Basaran steht noch die Freigabe durch den Bayerischen Fußballverband (BFV) aus.