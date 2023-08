Oberweikertshofens Derby-Fluch: „Am besten schicken wir die Punkte gleich mit der Post nach Olching“

Von: Dieter Metzler

Teilen

Mann des Tages war Olchings Ferenc Ambrus (in Weiß, hinten). Er markierte beide Tore für die Amperstädter. © Peter Weber

Es ist wie verhext: Der SC Oberweikertshofen scheint einfach nicht im Derby gegen den SC Olching gewinnen zu können - trotz Führung.

Olching – Mit 1:2 (1:0) verlor die Mannschaft von Trainer Guido Kandziora bei den Amperstädtern. „Am besten schicken wir die Punkte gleich mit der Post nach Olching“, meinte ein enttäuschter Weikertshofener Anhänger nach den 90 Minuten. Während die Gäste damit im Tabellenkeller verharren, verschafften sich die Olchinger mit dem vierten Saisonsieg ein kleines Polster nach unten.

Waldemar Pöllner: „Die erste Halbzeit hat mich zwei Lebensjahre gekostet“

Dabei hatten die Gäste vor 300 Zuschauern im Amperstadion den besseren Start erwischt. Ausgerechnet der Ex-Olchinger Lukas Kopyciok brachte Oberweikertshofen nach 24 Minuten in Führung – mehr als verdient zu dem Zeitpunkt. Denn Kopyciok, Dominik Widemann, Maxi Schuch und Fabio Gonschior hätten für die Gäste zuvor bereits treffen können.

Die Freude über das 1:0 hielt bei Lukas Kopyciok (r.) nicht bis zum Schluss. © Peter Weber

„Die erste Halbzeit hat mich zwei Lebensjahre gekostet“, meinte Olchings technischer Leiter Waldemar Pöllner. „Aber dann lief’s. Die Jungs haben bis zum Schluss an sich geglaubt. Dann dreht man eben so ein Spiel.“ Schon kurz vor dem Pausenpfiff – die Elf von Olchings Coach Andreas Zorn hatte sich da längst gefangen – konnte die Gäste-Abwehr nur mit vereinten Kräften den Ausgleich verhindern.

Olchings Ferenc Ambrus schlägt in der Schlussviertelstunde zwei Mal zu

In der zweiten Halbzeit bahnte sich der Ausgleich dann immer mehr an. Die Kandziora-Elf konnte kaum für Entlastung sorgen. In der 77. Minute war es dann so weit: Nachdem Olchings Louis Frank zunächst noch Pech mit einem Kopfball hatte, den ein Oberweikertshofener von der Torlinie kratzte, schlug die Stunde für Ferenc Ambrus. Erst markierte er den Ausgleich, dann düperte er beim Siegtreffer mit einer einfachen Körpertäuschung seinen Gegenspieler. Der Weg war frei zum 2:1 (85.).

„Wir waren anfangs ein bisschen schläfrig, aber hinten heraus dann doch die aktivere Mannschaft. Drum geht in meinen Augen der Sieg auch in Ordnung“, sagt Olchings Trainer Andreas Zorn nach der Partie. Mit etwas Glück hätten Elias Eck und Moritz Leibelt allerdings noch das 2:2 markieren können – es sollte nicht sein.

Uli Bergmann: „Unfit, unmotiviert und nicht landesligareif“

„Schade, dass sich die Mannschaft für ihren Aufwand nicht belohnt hat“, meinte Weikertshofens Trainer Guido Kandziora nach seiner ersten Niederlage. „Vom Ergebnis her bin ich natürlich enttäuscht. Wir haben alles rausgehauen, in den entscheidenden Situationen aber auch Fehler gemacht.“ Man müsse dennoch das Positive aus der Partie ziehen. Während Kandziora mit der ersten Halbzeit zufrieden war, habe sich seine Elf in den zweiten 45 Minuten zu sehr in die Defensive drängen lassen. „Wir sind auch nicht in die Zweikämpfe gekommen. Letztlich haben wir uns das Spiel aus der Hand nehmen lassen.“

Deutlich kritischer fiel das Urteil von Abteilungsleiter Uli Bergmann aus: „Ich war nur mit der ersten Halbzeit zufrieden. Was wir in der zweiten Halbzeit abgeliefert haben, war erschreckend. Zudem waren die, die von der Bank kamen, unfit, unmotiviert und nicht landesligareif.“ (Dieter Metzler)