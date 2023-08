Zehn Minuten Leidenszeit: Kurze Schwächephase kostet Olching Punkte in Jetzendorf

Von: Thomas Benedikt

Nahezu nichts zugelassen hat die Olchinger Hintermannschaft um Florian Hofmann (in Weiß). © Peter Weber

Mit leeren Händen haben die Landesliga-Fußballer des SC Olching die Heimreise von der Auswärtspartie beim TSV Jetzendorf angetreten.

Olching – „Eine starke Offensive, die wir in den Griff kriegen müssen.“ Das hatte Olchings Co-Trainer Felix Mayer vor der Partie über Gegner Jetzendorf gesagt. Doch obwohl das den Amperstädtern über weite Strecken sogar gelang, sprangen am Ende keine Punkte für sie heraus. Mit 0:1 (0:1) verloren die Olchinger bei Mayers Debüt als Chef an der Seitenlinie. Er vertrat den im Urlaub weilenden Andreas Zorn.

In der Anfangsphase lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. „Es ging recht viel hin und her“, schildert Mayer. „Ein typisches Box-to-Box-Spiel.“ Das sollte sich etwa ab Minute 15 ändern. „Eine richtige Leidensphase“, sagt der Olchinger Trainer. „Da wurden wir gut zehn Minuten absolut hinten reingedrückt.“ Die Amperstädter konnten kaum für Entlastung sorgen und verloren im Spielaufbau immer wieder den Ball. So auch vor dem einzigen Tor. Statt den Ball lang zu klären, gaben die Gäste das Spielgerät im Eins-gegen-Eins-Duell ab. Die Jetzendorfer beförderten die Kugel in den Sechzehner und Maximilian Kreitmair vollendete (18.).

Nicht gegebener Handelfmeter wird zum Knackpunkt

Doch damit sollten die Offensivbemühungen der Gastgeber so gut wie vorüber sein. „Dann haben wir das Heft in die Hand genommen“, berichtet Mayer. Und noch vor dem Pausenpfiff kam es zur wohl spielentscheidenden Szene, so der SCO-Trainer. Ein Jetzendorfer Spieler grätschte im eigenen Strafraum in eine Flanke und lenkte dabei den Ball mit dem Oberschenkel an seinen ausgestreckten Arm. „Ein klares Handspiel“, moniert Olchings Trainer. „Das hat auch jeder gesehen.“ Doch die Pfeife von Schiedsrichter Rico Spyra blieb stumm.

Auch nach Wiederanpfiff bestimmten die Gäste das Spiel. „Jetzendorf hat sich darauf beschränkt, den Ball weit hinten raus zu schlagen“, sagt Mayer. Doch die Olchinger konnten keine ihrer teils guten Möglichkeiten nutzen. „Ein davon musst du einfach reinmachen“, so der SCO-Coach. Als die Gäste in den Schlussminuten alles nach vorne warfen, kam auch Jetzendorf noch einmal zu einer hundertprozentigen Chance – doch sie vergaben. Aber auch Olching gelang kein Tor mehr. „Am Ende hat uns auch einfach das Spielglück gefehlt“, so Mayer. (Thomas Benedikt)