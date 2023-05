Punkten statt rechnen: Olching kann gegen Memmingen II den Klassenerhalt sichern

Von: Thomas Benedikt

Hart erarbeitet war der 3:2-Hinspielsieg der Olchinger (in Blau, hier Marco Kossi). © Peter Weber

Eine schwierige Auswärtsfahrt liegt vor dem SC Olching. Nach zuletzt zwei Niederlagen wollen die Amperstädter in Memmingen wieder siegen.

Olching – Das Polster des SC Olching auf die Abstiegs- und Relegationsplätze ist komfortabel. Neun Punkte trennen die Mannschaft von Trainer Martin Buch vom TV Erkheim auf Tabellenplatz 15. Am Samstag (14 Uhr) können die Amperstädter den Klassenerhalt auch rechnerisch festzurren. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Punktgewinn beim FC Memmingen II.

Hintergrund ist ein etwas kompliziertes Rechenspiel: Aus allen Landesligen entgehen die beiden Punktquotientbesten aller Tabellenvierzehnten der Abstiegsrelegation. Da die SpVgg Unterhaching II ohne Wertung in der Landesliga Südwest mitspielt, die Liga dadurch quasi ein Team kleiner ist, haben die Südwest-Mannschaften bei der Errechnung des Punktequotienten einen Vorteil gegenüber den anderen Landesligen. Der Vierzehnte der Südwest-Gruppe ist dadurch so gut wie sicher.

SCO-Trainer Martin Buch: „Das wird ein heißer Ritt“

Doch auf solche Rechenspiele wollen sich Olchinger gar nicht erst einlassen. Deshalb sollen im Memmingen Punkte her. Keine einfache Aufgabe, denn der Tabellenelfte aus dem Allgäu hat sich nach der verkorksten Vorrunde gefangen. „In diesem Jahr ist Memmingen hervorragend drauf“, sagt Buch. „Das wird ein heißer Ritt.“

Der SCO-Trainer wird nach überstandener Krankheit wieder selbst an der Seitenlinie stehen. Und da kann er sich etwas einfallen lassen, in welcher Formation er seine Hintermannschaft auf den Platz schicken wird. Mit Niklas Uhle, Moritz Vollmer und Banipal Alskandar fehlen gleich drei Defensivspezialisten. Dazu muss Buch weiter auf den formstarken Benedikt Wiegert verzichten. Trotzdem geht er positiv in das Spiel. „Wir wollen wieder an unseren Erfolgslauf vor dem Sonthofen-Spiel anknüpfen“, sagt der SCO-Trainer. Wie das gelingen soll, weiß er auch schon: „Mit Spaß und mutigem Fußball.“ (Thomas Benedikt)