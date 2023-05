In Hollenbach wird‘s unangenehm für Olching: „Sie geben nie auf“

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Unangenehme Gegner sind die Kicker des TSV Hollenbach (rote Trikots). © Peter Weber

Im Hinspiel spielte man nur 1:1. Jetzt hat der SC Olching die Möglichkeit, diese Scharte gegen den TSV Hollenbach auszuwetzen.

Olching – Zwei Punkte fehlen den Olchingern noch, um wirklich alle Zweifel in Sachen Abstiegskampf zu beseitigen. Der Samstagsgegner (Anstoß 14 Uhr) TSV Hollenbach wäre als Tabellenletzter der vermeintlich richtige Kontrahent, um genau jene fehlenden Zähler einzufahren. Aber eben nur der vermeintlich richtige. Denn das Team aus dem Landkreis Aichach-Friedberg ist vor allem eins: unangenehm.

„Schwer zu bespielen“, sagt SCO-Trainer Martin Buch. „Sie geben nie auf – egal, wie es steht.“ Das mussten die Amperstädter schon im Hinspiel erfahren, als sie lange mit 1:0 führten, zahlreiche Chancen hatten, um den Sack zuzumachen und am Ende noch spät das 1:1 kassierten. Erschwerend hinzu kommt, dass die schon als Absteiger feststehenden Hollenbacher am Samstag das letzte Heimspiel ihrer bislang einzigen Landesliga-Saison absolvieren werden. „Die werden da einen versöhnlichen Abschluss hinlegen wollen“, vermutet Buch.

Die Marschroute für seine Mannschaft sei deshalb klar. „Wir müssen da dagegenhalten.“ Der Auftritt gegen Kempten am vergangenen Wochenende habe trotz der 0:1-Niederlage Mut gemacht. „Das war ordentlich“, sagt Buch. Darauf müsse man nun aufbauen, wenn man in Hollenbach die noch fehlenden Punkte holen will. Gelingt das nicht, droht am letzten Spieltag gegen den FV Illertissen II wieder ein Herzschlagfinale wie in der vergangenen Saison. „Brauch ich nicht. Will ich nicht“, meint Buch dazu. „Aber Fußball ist kein Wunschkonzert.“ Eine Sache ist dann aber doch ganz anders, als in der Vorsaison. „Wir haben alles selber in der Hand“, so der SCO-Trainer. (Thomas Benedikt)