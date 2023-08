Jetzendorfs Offensivkünstler stellen Olchings Abwehrreihe auf die Probe

Von: Thomas Benedikt

Rollentausch: Co-Trainer Felix Mayer (l.) übernimmt am Sonntag für Andreas Zorn. © Dieter Metzler

Einen Gegner auf Augenhöhe erwarten die Landesliga-Fußballer vom SC Olching am Sonntag. Dann geht es in den Landkreis Dachau zum TSV Jetzendorf.

Olching – Für die Anhänger des SC Olching ist an diesem Wochenende so einiges ungewohnt. Zum einen ist da der Anstoßtermin beim TSV Jetzendorf am Sonntag um 17 Uhr. Die ungewöhnliche Spielzeit kennen die Amperstädtern aber immerhin schon von der Auswärtsfahrt nach Ehekirchen. Neu ist dagegen der Chef an der Seitenlinie: Co-Trainer Felix Mayer trägt am Sonntag für den urlaubenden Chef Andreas Zorn die Verantwortung. Es wird die ligahöchste Partien, in der Mayer bislang das Sagen hatte.

Seine Premiere geht der 28-Jährige gelassen an. „Nervosität ist eigentlich keine da“, sagt der Coach. „Ich habe da ja schon einige Jahre hinter mir.“ Bevor Mayer den Job als Zorns Co antrat, trainierte er als Chef-Coach den Kreisligisten SV Mammendorf.

Felix Mayer: „Jetzendorf hat eine sehr gute Offensive, die wir in den Griff kriegen müssen“

Nervöser wird der 28-Jährige beim Blick auf den Sonntagsgegner. „Jetzendorf hat eine sehr gute Offensive, die wir in den Griff kriegen müssen.“ Grundsätzlich sehe er seine Mannschaft aber in etwa auf Augenhöhe mit dem Team aus dem Landkreis Dachau. „Vielleicht stehen sie am Ende einen Ticken besser da als wir.“ Im Moment sind es aber die Olchinger, die in der Tabelle vorne liegen. Die Amperstädter sind Fünfter mit zwölf Punkten. Jetzendorf rangiert mit neun Punkten auf Rang 13.

Und das, obwohl die Personallage bei den Amperstädtern weiter angespannt ist. So steht unter anderem hinter dem Einsatz von Marco Ecker noch ein Fragezeichen. „Es geht immer noch darum, dass wir die Bank voll kriegen“, sagt Mayer. Besorgt ist er deshalb aber nicht. Es sind vor allem Urlauber die fehlen und nur wenige Verletzte. Zwei davon könnten bald wieder zum Team stoßen. Dominik Lovric und Gottfried Agbavon haben nach ihren Blessuren wieder das Lauftraining aufgenommen. (Thomas Benedikt)