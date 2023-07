„Sehr unangenehm zu spielen“: SC Olching vor Auswärtsspiel bei Erkheim

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Der neue Chef an der Seitenlinie Andreas Zorn. © Dieter Metzler

Es geht Schlag auf Schlag bei den Landesliga-Fußballern des SC Olching. Am Mittwoch, 18.30 Uhr, müssen die Amperstädter beim TV Erkheim ran.

Olching – Am Samstag geht’s dann zu Hause gegen den SC Aufkirchen. Und schon am Dienstag steht das Totopokalspiel beim FC Schwabing an. Zeit zum Durchschnaufen bleibt da kaum. Da hilft es auch nicht, dass mit Erkheim ein Gegner wartet, den SCO-Trainer Andreas Zorn als „sehr unangenehm zu spielen“, beschreibt. Dazu hat das Team aus dem Allgäu am ersten Spieltag gleich ein dickes Ausrufezeichen gesetzt, als es bei der Reserve des FV Illertissen überzeugend mit 5:1 gewann. Aber den deutlichen Auftaktsieg hätte es gar nicht gebraucht, um zu wissen, dass es beim TVE schwierig wird, schiebt der SCO-Trainer hinterher.

Trotzdem geht Zorn positiv gestimmt in die Partie. „Wenn wir die Leistung vom Wochenende abrufen und Fehler minimieren, ist etwas drin.“ Mut dürften dabei auch die Ergebnisse aus der Vorsaison machen – die bisher einzigen Duelle der beiden Teams. Da nahmen die Amperstädter vier Punkte aus den zwei Begegnungen mit.

Das Hinspiel in Erkheim war ein dramatisches 3:3-Unentschieden nach einem zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand. Im Rückspiel zu Hause gewann der SCO vermeintlich deutlich mit 4:0 – nach einer völlig verkorksten ersten Halbzeit, in der die Olchinger mehr als glücklich über das 0:0 zur Pause sein konnten. Mit ähnlichen Ergebnissen dürften die Amperstädter auch am Mittwoch ganz gut leben können. Personell steht Zorn nahezu der gleiche Kader wie bei der 2:3-Niederlage gegen Karlsfeld zur Verfügung. Paul Niehaus fällt weiter aus. Hinter den Einsätzen von Gottfried Agbavon und Maurizio Hölscher stehen noch Fragezeichen. (Thomas Benedikt)