SC Oberweikertshofen verpflichtet Wunschspieler: Tizian Hampel kommt vom VfL Kaufering

Von: Dieter Metzler

Trägt künftig das Trikot des SC Oberweikertshofen: Tizian Hampel. © SC Obweikertshofen

Der SC Oberweikertshofen hat noch vor der Winterpause auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen Offensivspieler verpflichtet.

Oberweikertshofen – An dem 19-jährigen Tizian Hampel war Oberweikertshofens Trainer Dominik Sammer schon vor der Saison 2022/23 stark interessiert. Damals entschied sich der in Untermeitingen wohnende Stürmer allerdings noch für den Liga-Konkurrenten VfL Kaufering, weil Kaufering näher an seinem Wohnort lag. Jetzt hat es aber Sportleiter Uli Bergmann geschafft, dass der Offensivspieler, der seine Ausbildung als Fußballer beim FC Königsbrunn, FC Ingolstadt, FC Memmingen und TSV Schwabmünchen absolviert hat, in der Winterpause zum SCO wechselt.

Die Freigabe hat Oberweikertshofen bereits für Hampel erhalten, der auch schon fleißig beim SCO mittrainiert. „Durch seine Athletik und Durchsetzungskraft passt Hampel hervorragend in unser Spiel. Wir sind glücklich, ihn für uns gewonnen zu haben“, freut sich Cheftrainer Sammer über den Neuzugang. Zu elf Einsätzen beim Landesliga-Vierten in Kaufering kam Hampel in dieser Saison. Der im November 20 Jahre alt werdende Stürmer, der eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann macht, hat auch schon Bayernliga-Erfahrung gesammelt. In der Saison 2021/22 lief er 16-Mal für Türkspor Augsburg auf. Er freue sich sehr auf Oberweikertshofen und möchte seinen Beitrag dazu leisten, damit die Mannschaft auch eine ebenso starke Rückrunde spielt wie bisher in der Vorrunde, so Hampels erstes Statement. (Dieter Metzler)