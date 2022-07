SC Oberweikertshofen: Doppeltes Abseitspech in Jetzendorf vereitelt den zweiten Saison-Sieg

Teilen

Einen harten Kampf lieferten sich der SC Oberweikertshofen (weiße Trikots) und der TSV Jetzendorf. © Dieter Metzler

Keine Treffer fielen am Dienstag im Duell der beiden Aufsteiger aus Jetzendorf und Oberweikertshofen. Obwohl der SCO den Ball zweimal im Tor versenkte.

Landkreis – Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften vor 325 Zuschauern im Jetzendorfer Lorenz-Wagner-Stadion leistungsgerecht 0:0. „Es war ein Abnutzungskampf von beiden Seiten“, meinte SCO-Chefcoach Dominik Sammer nach dem Spiel. „Wir waren in der zweiten Halbzeit drauf und dran, den Platz als Sieger zu verlassen. Letztlich bin ich aber mit dem Punkt zufrieden.“ Der Sportliche Leiter Uli Bergmann trauerte allerdings schon ein wenig zwei verlorenen Punkten nach. „Die zweiten 45 Minuten konnten wir klar für uns verbuchen. Wir haben zwei Tore erzielt, wobei einem Treffer in meinen Augen keine Abseitsstellung vorausging.“

Trotz der Abendstunde herrschten noch tropische Temperaturen in Jetzendorf, als Fridolin Hiefner (Finning) den zweiten Spieltag anpfiff. So richtig hitzig wurde das Duell der Aufsteiger aber erst in der Schlussviertelstunde, als beide Mannschaften darauf drängten, den spielentscheidenden Treffer zu erzielen. Auf beiden Seiten aber dominierten die gut gestaffelt stehenden Abwehrreihen, an denen sich die Stürmer die Zähne ausbissen. Beim SCO lieferte zudem Keeper Adrian Wolf eine Glanzleistung ab. Bei ihm konnte sich die Mannschaft am Ende bedanken, dass der SCO auch nach dem zweiten Spieltag ohne Gegentor blieb.

Pech mit Pfosten und Abseits

Dafür fehlte den Weikertshofenern das Glück in der Offensive. Als nach knapp einer Stunde Neuzugang Dominik Widemann im Anschluss an einen Pfostentreffer den zurückspringenden Ball ins Jetzendorfer Tor beförderte, wurde der Jubel über seinen ersten Saisontreffer jäh gestoppt: Schiri-Assi Leonhard Winkler (Mammendorf) hatte die Fahne oben und auf Abseits entschieden. Und auch der Treffer von Osman Yontar wenig später fand in den Augen des Referees wegen Abseits keine Anerkennung.

Dafür wurde es in der Schlussphase der Begegnung nochmals so richtig hitzig. Der mit der gelben Karte vorbelastete Fabian Friedl erhielt nach einem weiteren Foulspiel eine Zehn-Minuten-Strafe. Darüber echauffierte er sich derart, dass ihm der Unparteiische außerhalb des Spielfeldes zunächst noch die Rote Karte unter die Nase hielt, diese dann aber zurücknahm und in eine Ampelkarte umwandelte. Damit war Friedl nur für die restlichen Minuten ausgeschlossen und ist am Samstag im Heimspiel gegen Schwabmünchen nicht gesperrt. Die letzten drei Minuten sowie zwei Minuten Nachspielzeit in Unterzahl überstand die Sammer-Elf aber unbeschadet. (Dieter Metzler)