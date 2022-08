Vor dem Ehekirchen-Spiel: Abwehr-Routinier kehrt nach Oberweikertshofen zurück

Florian Tremmel ist zurück in Oberweikertshofen.

Florian Tremmel kommt aus Affing

Von Dieter Metzler schließen

Eine ganze Reihe von Oberweikertshofens Schlüsselspielern droht für das Spiel in Ehekirchen auszufallen. Dafür vermeldet der SCO einen Neuzugang.

Oberweikertshofen – Man habe die erste Saisonniederlage gut verkraftet, meint Weikertshofens Trainer Dominik Sammer. „Die Niederlage hätte halt nicht ausgerechnet gegen Olching passieren müssen.“ Der Trainer richtet seinen Blick jetzt auf die Aufgabe am Sonntagabend, 17 Uhr, gegen den FC Ehekirchen. Mit dabei sein könnte dann bereits ein bekannter Neuzugang. Mit dem 31-jährigen Florian Tremmel, kehrt ein Abwehrspieler zurück ins Waldstadion. Tremmel hatte bereits neun Jahre beim SCO gekickt, ehe er zum FC Affing wechselte.

Und die Verstärkung kommt gerade recht. Denn den Weikertshofenern drohen gegen Ehekirchen zahlreiche Ausfälle. Mit Ali Greif, Maxi Schuch und Osman Yontar, die alle drei muskulären Probleme haben, könnten gleich drei wichtige Stammkräfte die Reise nur als Zuschauer antreten. Dazu gesellt sich Fabian Friedl, der sich beim 0:4 in Olching die Schulter auskugelte. „Ich rechne mit einem Ausfall von sechs bis acht Wochen“, so Sammer. Böse erwischt hat es im Training Neuzugang Marcel Berger. Er hat sich einen Außenbänderriss zugezogen. Nicht eingesetzt werden können außerdem Christian Mühlberger und Dominik Danowski. Klagen will Sammer aber nicht: „Jeder Spieler, der auf dem Platz steht, hat mein vollstes Vertrauen.“

Mit höchstem Respekt spricht der Chefcoach aus Weikertshofen auch über den Sonntags-Gegner. Sammer hat Ehekirchen im Spiel gegen Olching beobachtet und dabei festgestellt, dass die Elf von Trainer Michael Panknin „eine unfassbare individuelle Qualität“ habe. Und sie haben etwas gut zu machen. Denn wie auch die Weikertshofener gehen sie mit einer Niederlage im Rücken in die Partie – ein 0:3 gegen Tabellenführer Sonthofen. „Ich erwarte ein geiles Spiel“, sagt Sammer. (Dieter Metzler)