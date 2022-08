Olching kommt nicht mehr so recht in Schwung

Von: Thomas Benedikt

Am Torwart lag’s nicht: Olchings Michael Loroff bewahrte sein Team mehr als einmal vor einem höheren Rückstand. Zweimal war er machtlos. © Peter weber

Der SC Olching kann nicht mehr gewinnen. Das Heimspiel gegen Gersthofen ging verloren.

Olching – Der Schwung aus den ersten Saisonspielen scheint verflogen zu sein. Nach einer Niederlage und zwei Unentschieden in der vergangenen englischen Woche verloren die Amperstädter auch am Samstagnachmittag zuhause mit 1:2 (0:2) gegen den TSV Gersthofen. Die Gäste aus der Nähe von Augsburg waren vor allem im ersten Durchgang abgezockter als die Olchinger.

Die Begegnung, die wohl wegen des schlechten Wetters gerade einmal 125 Zuschauer verfolgten, kam nur langsam in Schwung. Wenn es aber mal gefährlich wurde, dann durch die Gersthofener. „Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen“, monierte SCO-Trainer Martin Buch nach der Partie.

Keeper Loroff im Mittelpunkt

Die Folge: Auf Olchinger Seite stand vor allem Torwart Michael Loroff in Halbzeit eins im Mittelpunkt. Und an ihm lag es nicht, dass der SCO zum Pausenpfiff mit 0:2 hinten lag. Zweimal dribbelte er sich aus brenzligen Situationen heraus. Einmal fuhr er gerade noch rechtzeitig das Bein aus und verhinderte so ein weiteres Gegentor. Zweimal war er allerdings auch machtlos. Erst gegen Farkan Secgin (35.) und dann gegen Niklas Kratzer (45.).

Auf der anderen Seite brachten die Gastgeber bis zur Pause in der Offensive nicht viel zustande. „Wie ein Wurstsalat“ und „blutleer“. So beschrieb Buch die Angriffsbemühungen seiner Mannschaft. Das besserte sich jedoch etwas nach Wiederanpfiff. Die Partie verlagerte sich nun mehr in Richtung Gersthofener Kasten.

Olching war zu harmlos

Richtig gefährlich wurde es zwar lange nicht, doch die Amperstädter näherten sich einem Torerfolg mit einer Reihe von noch harmlosen Abschlüssen an.

Bis zur 69. Minute: Benedikt Wiegert und Gottfried Agbavon kombinierten sich auf der rechten Seite nach vorne. Die Flanke in den Strafraum bekamen die Gäste nicht geklärt und Florian Obermeier verwandelte zum 1:2. Und plötzlich ging im Angriff was. Gerade einmal eine Minute später hatte Marco Kossi die Riesen-Möglichkeit zum Ausgleich. Doch TSV-Keeper Jürgen Engelleiter parierte. Es sollte aller Olchinger Bemühungen zum Trotz die letzte Großchance der Partie bleiben. Die erste Heimniederlage der Saison war besiegelt. „Es reicht halt nicht, nur eine Halbzeit lang aufzudrehen“, sagte Buch. Das müsse sich bis zum Spiel am Samstag in Weißenburg bessern. THOMAS BENEDIKT