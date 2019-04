Landsberied nach 3:0-Erfolg gegen Kottgeisering punktgleich mit Tabellenführer

A-Klasse Zugspitze 1: Kompakt

von Andreas Daschner schließen

Spielberichte der A-Klasse Zugspitze 1: Landsberied mit Hoffnungen auf Direktaufstieg, Oberweikertshofen III verliert Kellerduell und Haspelmoor schlägt Schöngeising.

SV Kottgeisering - FC Landsberied 0:3 (0:0) – Mit dem allerletzten Aufgebot schlugen sich die Kottgeiseringer, bei denen sogar Trainer Uwe Slowik auflief, äußerst wacker. Zwar waren die Landsberieder optisch haushoch überlegen. „Allerdings haben wir uns dabei nicht besonders clever angestellt“, sagte Vereinschef Michael Bals. Erst in der 64. Minute ließ Max Bals den Knoten platzen. Danach trafen noch Lukas Stumbaum und Maximilian Schindler. Kottgeiserings Stefan Wolf sah in der Nachspielzeit die gelbrote Karte. Damit ist der direkte Aufstieg wieder in greifbarer Nähe: Die Landsberieder ziehen dank der drei Punkte mit dem bisherigen Spitzenreiter Prittriching gleich.

SC Oberweikertshofen III - FV Walleshausen 1:2 (1:0) – Schon vor dem Spiel war klar, dass der spätere Sieger einen großen Schritt weg von der Abstiegszone machen würde. Am Ende musste die dritte Garde der Weikertshofener dabei den Gästen den Vortritt lassen. Dabei hatte Robert Kiefl noch für eine Halbzeitführung gesorgt. Doch nach einer guten Stunde glich Walleshausen aus. Als alles schon mit einem Remis rechnete, legten die Gäste zum Entsetzen der Weikertshofener vier Minuten vor Schluss den zweiten Treffer nach.

FC Aich II - SV Prittriching 1:0 (1:0) – Die Sensation des Nachholspieltags gelang der zweiten Aicher Garde gegen den Tabellenführer. Zum Sieggaranten schwang sich Mathias Neumaier auf, der nach rund einer halben Stunde mit seinem schwächeren linken Fuß einen Schuss aus 23 Metern ins Toreck schlenzte. Der Spitzenreiter antwortete zwar mit teils wütenden Angriffen, scheiterte einmal aber sogar aus einem Meter am fehlenden Zielwasser – der Schuss ging drüber. Am Ende jubelten die Aicher über einen glücklichen, aber umso wichtigeren Sieg: Mit den drei Zählern wächst der Vorsprung auf die Abstiegsränge auf fünf Punkte an.

RW Überacker - SV Adelshofen 1:3 (1:3) – Auch von einer halbstündigen Verspätung wegen einer Verletzung im Vorspiel ließen sich die favorisierten Adelshofener nicht ausbremsen. Schon zur Halbzeit stand das Endergebnis fest. Maximilian Jilek, Ingo Ganske und Hassen Adem hatten für Adelshofen getroffen, Alkim Medineli für das zwischenzeitliche 1:1 der Rotweißen gesorgt.

SV Haspelmoor - SC Schöngeising 2:1 (1:0) – Die Schöngeisinger legten stramm los, schafften es aber nicht, zwei gute Möglichkeiten in der Anfangsphase zu nutzen. Die Strafe folgte auf dem Fuße, als Haspelmoors Jonas Ohnemus einen Fehler der Schöngeisinger zum 1:0 nutzte. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste auf den Ausgleich – mit Erfolg: Valentin Grundei traf nach einer knappen Stunde. „Und dann sind wir in einen blöden Konter gelaufen und konnten unsere restlichen Chancen nicht mehr nutzen“, konstatierte Schöngeisings Coach Patrick Kohlmeier. Siegtorschütze bei besagtem Konter war Marco Kistler. Die Schlussphase überstanden die Hausherren auch zu zehnt, nachdem Sergiu Morar mit der Ampelkarte vom Platz musste (86.).