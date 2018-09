Brkic-Doppelpack sorgt für Unentschieden

Last Minute Ausgleich für Oberweikertshofen

von Dirk Schiffner schließen

Durch eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und eines Doppelpacks von Miralem Brkic gleicht der SC Oberweikertshofen einen 0:2 Rückstand gegen den SV Polling aus.

Oberweikertshofen – Dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und eines Last-Minute-Treffers von Miralem Brkic kam der SC Oberweikertshofen II noch zu einem 2:2 (0:1)-Unentschieden gegen den SV Polling.

„Die erste Halbzeit haben wir total verschlafen“, gab sich Jonathan Reidel durchaus selbstkritisch. Beim 0:1 „waren wir einfach zu langsam im Umschaltspiel.“ Maximilian Hensel sagte Danke und schob zum Führungstreffer ein (14.). Auch in der Folge hatte Polling mehr vom Spiel. In dieser Phase bewahrte SCO-Schlussmann Nico Theiß sein Team vor einem höheren Rückstand. Die „deutliche Pausenansprache“ (Reidel) von Trainer Vedin Arifagic brachte zunächst keine Wirkung. Schlimmer noch: Nach 48 Minuten erhöhte Michael Schwinghammer sogar auf 2:0 für die Gäste. Reidel: „Danach ging ein Ruck durch unser Team.“ Polling überließ den Platzherren das Feld und verwaltete die scheinbar komfortable Führung. Dennoch dauerte es bis zur 65. Minute, ehe die 100 Zuschauer erstmals jubeln durften. Nach einer präzisen Hereingabe von Moritz Wizani stand Miralem Brkic goldrichtig und schob zum 1:2-Anschlusstreffer ein. Danach drängte die Landesliga-Reserve des SCO auf den Ausgleich. Mit dem letzten Angriff des Spiels fiel dieser dann doch noch. Wieder ging es über die rechte Außenbahn. Dominik Oberbacher setzte sich durch und bediente wieder Brkic, der die Kugel aus Nahdistanz in die Maschen drosch.