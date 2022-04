Leistungsgerechtes Remis hilft Bruck mehr als Maisach

Die beiden Torhüter waren ein starker Rückhalt für ihre Mannschaften. © Peter Weber

Leistungsgerecht 1:1 (0:0) trennten sich der SC Maisach und der SC Fürstenfeldbruck im Nachholspiel. Besser damit leben können die Gäste aus der Kreisstadt.

Maisach/Fürstenfeldbruck – Durch die Punkteteilung halten auch beide Serien: Der SCF ist seit acht Ligaspielen ungeschlagen und kann mit fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone durchschnaufen. In Maisach wird die Luft nach fünf sieglosen Partien in Folge immer dünner. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt bei noch sieben Spielen vier Zähler.

In der ersten Hälfte sahen die knapp 100 Derby-Zuschauer ein ausgeglichenes Duell ohne Tore. Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Leonhard Winkler (Mammendorf) war gleich Feuer drin. Iulian Stancu brachte die Gäste per Elfer in Führung (46.), Goodluck Obianuka glich postwendend aus. Danach hatten beide Mannschaften Chancen, doch SCM-Tormann Leonhard Spicker als auch sein Brucker Kollege Alexandros Ioannou erwiesen sich als starker Rückhalt ihres Teams.

Ein unglückliches Debüt feierte Maisachs Wendelin Gerich. Der 20-Jährige durfte sieben Minuten nach seiner Einwechslung direkt wieder runter. Nach einem Foul am Mittelkreis sah Gerich, der sonst in der A-Klassen-Reserve spielt, die Rote Karte.

Am Ostermontag empfängt der SCF den FC Penzing (14 Uhr), Maisach steht gegen den Bernbeuren (15 Uhr) unter Zugzwang. „Da zählt nur ein Dreier“, so Schneider. Das zunächst für Gründonnerstag angesetzte Sparkassenpokal-Duell zwischen Bruck und Türkenfeld findet Mitte Mai statt. (Dirk Schiffner)