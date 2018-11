Live-Ticker: Fürstenfeldbruck hat gegen Bad Heilbrunn „nichts zu verlieren“

Der SC braucht dringend Punkte im Abstiegskampf

von Dieter Metzler schließen

Gern denkt man beim SC Fürstenfeldbruck an den dritten Spieltag und den 2:1-Sieg gegen Bad Heilbrunn zurück. Doch seitdem kamen nur noch sechs weitere Punkte auf das Konto dazu.

Nach dem 2:1-Sieg in der Hinrunde gegen den SV Bad Heilbrunn, kamen für den SC Fürstenfeldbruck bis zum 16. Spieltag kein einziger Dreier dazu. Erst vor zwei Wochen gelang mit dem 3:2-Sieg über Anadolu der zweite Dreier.

Als Tabellenvorletzter reisen die Brucker nun zum Tabellenführer am Sonntag (Anstoß: 14.15 Uhr). „Wir haben nichts zu verlieren“, sagt Kiourkas. So gesehen kann die Mannschaft, die zwar mit dem Rücken zur Wand steht, denn der Abstand zum direkten Klassenerhalt ist inzwischen auf sieben Punkte angewachsen, befreit aufspielen. „Klar ist Heilbrunn Favorit“, so Kiourkas, „aber wir haben das Hinspiel gewonnen, warum soll uns das auch nicht im Rückspiel gelingen.“

Man werde sich jedenfalls nicht verstecken, sondern alles versuchen, sonst bräuchte man erst gar nicht hinfahren. „Wenn wir die Leistung abrufen können, die wir im Spiel gegen Unterpfaffenhofen gezeigt haben, dann ist für uns auch beim Tabellenführer etwas drin. Gegen den SCU hat uns lediglich das Glück gefehlt, denn wir waren die bessere Mannschaft auf dem Platz.“

Verletzungssorgen plagen den Brucker Trainer keine, so dass er Kader mäßig aus dem Vollen schöpfen kann. Den SCF verlassen mit unbekanntem Ziel hat mittlerweile Torwart Ali Cakmakci, der sich ungerecht behandelt fühlt, nachdem er in den vergangenen Begegnungen nicht mehr eingesetzt wurde. dm