Live-Ticker: Oberweikertshofen will mit Torjäger Scheidl in Geretsried punkten

SCO-Stürmer Jais könnte wieder eingesetzt werden

von Andreas Daschner schließen

Ein Sechs-Punkte-Spiel wartet auf den SC Oberweikertshofen am Samstag, 15 Uhr, in Geretsried. Die Gastgeber, die in der vergangenen Saison noch in der Südost-Staffel der Landesliga auf Rang fünf landeten, stehen in der Tabelle zwei Punkte vor dem SCO auf Platz 16.

Oberweikertshofen – „Das ist die Chance zum Dreier und zum Überholen“, sagt SCO-Manager Uli Bergmann. Trainer Sven Kresin kann dabei auch endlich wieder auf Stürmer Daniel Jais zurückgreifen, der aus dem Urlaub zurück ist. Der Übungsleiter kündigt aber an, dass der Angreifer wegen seiner langen Absenz nicht von Anfang an spielen wird. „Es kann sogar sein, dass er in der Reserve zum Einsatz kommt.“

Als erste Option stehen Maximilian Scheidl und Afdal Tomangbe bereit, bei denen Bergmann hofft, dass Knoten vor dem Tor endlich platzt. Scheidl hatte zuletzt im Sparkassencup gegen Malching dreimal getroffen.

Ein Lebenszeichen gibt es mittlerweile auch von Mehmet Ayvaz. Der Stürmer hatte sich in den Urlaub verabschiedet, ohne dem Verein Bescheid zu geben. „Er sitzt in der Türkei und ist krank“, hat Bergmann nun in Erfahrung gebracht. Wann Ayvaz wieder zurückkommt, sei allerdings noch nicht klar. andreas daschner