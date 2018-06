Live-Ticker: Doppelpacker Urbaniak hält Maisach in der Liga - West wird für großen Kampf nicht belohnt 

Relegation zur Kreisliga

von Peter Loder schließen

Bereits am Samstag, 16 Uhr, fällt die Entscheidung, ob der SC Maisach in der Kreisliga bleibt oder ob der im Brucker Stadion an der Cervertistraße gastgebende TSV West dorthin zurückkehrt.

Beim 1:1 im ersten Relegationsspiel am Mittwoch dominierte die Elf von Maisachs scheidendem Trainer Mike Schien, vergaben aber zu viele Chancen. So gelang just dessen jetzt in West-Diensten stehender Vorgänger Thomas Stehle der Ausgleich.

Doch SC-Manager Christian Hentschel bleibt Optimist: „Die Mannschaft hat sich den Klassenerhalt absolut verdient.“ Verletzt fehlen Kapitän Benni Mittermayr, Fabian Plutka und Janis Crone. Für den kurzfristig gekommenen Alt-Star des SC Fürstenfeldbruck und SC Oberweikertshofen war die Relegation am Mittwoch bereits nach elf Minuten wegen einer Muskelverletzung beendet.

Auf der Gegenseite sieht Stehle seine West-Elf in der besseren Ausgangslage. „Wir haben auswärts ein Tor erzielt. Maisach muss also kommen, denn ein 0:0 würde uns reichen zum Aufstieg.“