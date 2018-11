Live-Ticker: Oberweikertshofen braucht Sieg für Personalplanung

Viele Spieler fehlen gegen Illertissen II

von Andreas Daschner schließen

Elf Punkte beträgt der Rückstand des SC Oberweikertshofen auf den Sonntagsgegner in Illertissen (Anpfiff 14 Uhr). Größer sollte der Abstand auf die Reserve des Regionalliga-Vereins nicht werden.

Oberweikertshofen – Ansonsten könnte sich das auf die Personalplanungen im Winter auswirken. Vor allem in Sturm und Mittelfeld will Manager Uli Bergmann nachlegen („Gespräche laufen“). In der Abwehr sieht er die Elf ausreichend besetzt – zumindest wenn alle an Bord sind und ausreichend Spielpraxis haben.

Derzeit fehlen jedoch Dino Jurkovic nach seiner Rotsperre aus dem Derby in Olching und Lukas Höninger mit einer Sprunggelenkverletzung. Hinzu kommt, dass Jozo Spikic noch immer um den Anschluss kämpft und sich oft Fehler bei ihm einschleichen. „Man merkt, dass er ein Jahr nicht gespielt hat“, sagt Bergmann. Was die Situation nicht einfacher macht: Unter der Woche waren einige Spieler an Grippe erkrankt. Neben Jurkovic und Höninger fehlen noch die berufsbedingt verhinderten Daniel Jais und Maximilian Schuch sowie der verletzte Peter Herger.

