Live-Ticker: Olching muss reist zum Schlusslicht Gundelfingen

„Das wird genauso leicht oder schwer wie Geretsried“

von Hans Kürzl schließen

Tabellenstände registriert Olchings Trainer Dario Casola durchaus. Doch zur Hauptsache seiner Vorbereitung hat er sie noch nie gemacht.

Und so sagt er auch vor der Auswärtsaufgabe beim Tabellenletzten in Gundelfingen am Samstag, 15 Uhr: „Das wird genauso leicht oder schwer wie Geretsried.“ Da gelang den Olchingern ein sicheres 3:0.

Den psychologischen Faktor, die rote Laterne tragen zu müssen, kennt Casola allerdings schon. Und so war vor einer Woche „doch sehr froh“, dieses ungeliebte Fantasieprodukt los geworden zu sein. Übernommen hat die Trägerschaft just Gundelfingen – auch deswegen, weil die Schwaben noch immer auf den ersten Heimsieg warten. Von dem waren sie auch im Totopokalspiel gegen Regionalligist Ilertissen weit entfernt. Am Ende stand ein 0:4. So gesehen geht Olching zumindest rein ergebnismäßig mit einem positiveren Gefühl ins achte Saisonspiel. Denn sein Pokalspiel, nämlich das im Sparkassencup beim Kreisligisten SV Mammendorf, wurde immerhin 3:0 gewonnen.

Nun werden Mikotaj Simn aus privaten Gründen und der von einem Infekt geplagte Stefanos Bavas fehlen. Unklar sind ferner die Einsatzfähigkeiten von Antonio Jara Andreu und Marco Ecker.