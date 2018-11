Live-Ticker: Upfer Buam wollen Trainer „Hochzeitsgeschenk bereiten“

Punktgleiches Anadolu zu Gast

von Dieter Metzler

Abgesehen vom Auswärtssieg beim SC Fürstenfeldbruck haben die Bezirksliga-Aufsteiger vom SC Unterpfaffenhofen in den letzten vier Begegnungen nur noch einen weiteren Punkt ergattern können.

Germering – Nämlich im vorletzten Heimspiel vor der Winterpause gegen den SV Laim. Am Sonntag, 14 Uhr, will sich die Elf von Meistertrainer Victor Medeleanu am 20. Spieltag gegen den punktgleichen FC Anadolu München vor seinen Anhängern aber noch einmal richtig ins Zeug legen und mit einem Erfolg aus dem alten Jahr verabschieden. Das Hinspiel endete mit einem torreichen 5:3-Erfolg der Upfer Buam.

Neben den angepeilten Punkten haben die Lokalmatadoren im Waldstadion aber einen ganz besonderen zusätzlichen Grund, den Platz als Sieger zu verlassen. „Sie wollen Victor ein nachträgliches Hochzeitsgeschenk bereiten“, klärt Co-Trainer Bernd Schrock auf. Medeleanu heiratet am Samstag in Maisach, weswegen die Begegnung auch auf Sonntag verlegt wurde, und feiert anschließend mit der Mannschaft in einer Location in Tutzing.