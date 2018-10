Live-Ticker: Unterpfaffenhofen gegen Tabellenzweiten vor richtungsweisendem Spiel

In welche Richtung geht es für Unterpfaffenhofen?

„Verlieren wir, rutschen wir ab. Gewinnen wir, bleiben wir oben“

von Dieter Metzler schließen

Glanzlos war der Bezirksliga-Dritte aus Unterpfaffenhofen mit einem 3:0-Sieg beim Kreisklassen-Dritten TSV West am Mittwoch ins Sparkassencup-Halbfinale eingezogen.

Germering – Trainer Victor Medeleanu ist deshalb klar, dass seine Elf zum Rückrundenauftakt am Samstag, 15 Uhr, gegen den FC Penzberg noch eine Schippe drauflegen muss. Denn die Gäste kommen als Tabellenzweite ins Waldstadion.

Beide Mannschaften haben 27 Punkte in der Vorrunde eingeheimst, das Hinspiel endete 2:2, nachdem die Aufsteiger aus Unterpfaffenhofen eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben hatten. Co-Trainer Bernd Schrock betrachtet die Begegnung als richtungsweisend. „Verlieren wir, rutschen wir ins Mittelfeld ab, was allerdings nicht so schlimm wäre. Gewinnen wir, bleiben wir oben dran.“

Mit neun Siegen in Serie rollte die Elf von Penzbergs Trainer Thomas Dötsch das Feld von hinten auf. Zuletzt schossen sich die Penzberger beim 9:1 gegen den FC Anadolu so richtig warm. Schrock: „Wir haben ihre Stärken analysiert und werden den Gästen das Leben so schwer wie möglich machen. Wir wollen auf jeden Fall punkten.“

18 Spieler stehen Trainer Medeleanu zur Verfügung. Fehlen werden Maximilian Libal und Michael Keßler, der sich gegen Aubing eine schwere Schulterverletzung zuzog. Ebenfalls nicht mit dabei ist Tobias Reicheneder, der aus der Reserve nachgezogen werden sollte und sich dabei auch auf einem guten Weg befand. Nun hat er sich aber einen Kreuzbandriss zugezogen.