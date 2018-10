Live-Ticker: Unterpfaffenhofen will Höhenflug gegen Aubing fortsetzen 

„Aubing hat uns damals richtig wehgetan“

von Dieter Metzler schließen

Mit dem höchsten Saisonsieg, einem 6:0 über den MTV Berg, bereiteten die Upfer Buam, wie der SC Unterpfaffenhofen sich nennt, ihrem Trainer Victor Medeleanu am Tag der Einheit ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk.

Germering – Einen Tag später feierte der aus Rumänien stammende Chefcoach seinen 43. Geburtstag. Am Sonntag, 14.30 Uhr, empfängt der Aufsteiger und Tabellenzweite mit dem SV Aubing den Tabellensiebten.

„Wir möchten natürlich an das erfolgreiche Spiel gegen Berg anknüpfen“, meinte Co-Trainer Bernd Schrock. Als Minium fordert Schrock einen Punkt. Diese vorsichtige Einschätzung begründete der Co-Trainer damit, dass man in der Saison 2015/16, als beide Mannschaften noch in der Kreisliga aufeinandertrafen, zwei empfindliche Niederlagen einstecken musste. „Aubing hat uns damals richtig wehgetan“, so Schrock.

Auf Antrag der Aubinger hat Unterpfaffenhofen dem Wunsch entsprochen und das Heimrecht getauscht. Die Partie findet also im heimischen Waldstadion neben dem Polariom statt. Auch in Unterpfaffenhofen fiel das Training am Donnerstagabend aus. Da etliche Spieler noch einmal auf die Wiesn wollten, entsprach Medeleanu dem Wunsch und verlegte das Abschlusstraining auf den Samstagvormittag.

Bis auf Tobias Harmatiuc steht dem erfolgreichen Coach der gesamte Kader zur Verfügung, so dass Medeleanu erneut zwei, drei Spieler zur Unterstützung in die zweite Mannschaft abstellen kann.