Live-Ticker: Fürstenfeldbruck West bittet Maisach zum heißen Tanz

Thomas Stehle trifft auf seinen Ex-Verein

von Dieter Metzler

Thomas Stehle ist ein alter Hase im Fußballgeschäft. Weshalb der Trainer des TSV West auch keine besonderen Gefühle empfindet, wenn die Brucker Elf heute um 18.30 Uhr das erste Relegationsspiel bei seinem langjährigen Verein in Maisach bestreitet. Vielmehr erwartet er bei seinem Ex-Verein einen heißen Tanz.

Maisach möchte nicht aus der Kreisliga absteigen, West wieder dorthin zurück. Beide Mannschaften sind relegationserfahren, haben in den vergangenen Jahren mehrmals die spannende Nachsitzphase bestreiten müssen. Die Favoritenrolle schiebt Stehle den Hausherren zu. „Maisach hat während der Saison lange Zeit eine gute Rolle gespielt.

Wir hatten schon länger damit gerechnet, dass der Aufstieg wohl nur über die Relegation gehen wird und haben deshalb vorgesorgt.“ Heißt, dass Stehle und seine West-Funktionäre alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, damit alle Spieler beruflich so aufgestellt sind, um auch zu der frühen Anstoßzeit unter der Woche zur Verfügung zu stehen. So kann der TSV West heute in Bestbesetzung antreten.

Ganz anders stellt sich die personelle Situation beim SC Maisach dar. Weshalb Manager Christian Hentschel seine Elf auch als „klaren Außenseiter“ sieht. Kapitän Benedikt Mittermayr fehlt seit vier Wochen verletzungsbedingt und kann auch nicht in den Relegationsspielen helfen. Dzenis Jusic ist ebenfalls seit vier Wochen verletzt. Fabian Plutka fällt mit Muskelfaserriss aus, Stefan Griebel mit Zerrung. Beruflich unabkömmlich sind Stefan Wörl und Max Hartmann. „Wir geben trotzdem nicht auf“, sagt Hentschel. „Auch wenn die Lage für uns schlechter kaum sein kann, um in so ein wichtiges Spiel zu gehen.“ Trainer Mike Schien wird zum vorletzten Mal auf Maisachs Bank Platz nehmen. Das entscheidende Rückspiel wird am Samstag, 16 Uhr, im Brucker West-Stadion an der Cerveteristraße angepfiffen.