SC Maisach braucht jetzt die allerletzte Chance zum Verbleib in der Kreisliga

Elfer oder nicht? Für dieses Foul an Nico Riedl hätten die Maisacher gerne einen Strafstoß bekommen. Doch der Pfiff blieb aus. © Roland Halmel

Das erhoffte Wunder ist ausgeblieben: Der SC Maisach verlor vor 450 Zuschauern das Relegations-Rückspiel zum Klassenerhalt in der Kreisliga beim FC Wildsteig/Rottenbuch.

Maisach - Nach der 1:4-Hinspielpleite am vergangenen Mittwochabend kassierte die Elf von SCM-Trainer Chris Schneider auch am Pfingstsamstag eine 1:5-Packung. Der Kreisklassenzweite Wildsteig/Rottenbuch schaffte mit dem Erfolg den Durchmarsch und spielt in der neuen Saison somit in der Kreisliga.

Die zweite Partie wies etliche Parallelen zum Hinspiel auf, insbesondere, was den Zeitpunkt der Treffer betraf. So ging die Spielgemeinschaft wie schon bei der ersten Begegnung am Mittwoch in Maisach erneut nach exakt vier Minuten mit 1:0 durch den späteren dreifachen Torschützen Maximilian Berchthold in Führung. Und gleich nach dem Wiederanpfiff musste die Schneider-Elf wieder das 1:3 hinnehmen. Auch in Maisach war das vorentscheidende Tor gleich nach der Pause gefallen. „Wir hatten zwar kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 1:2 durch ein Kopfballtor von Sebastian Kipka verkürzt, aber nachdem der zweite Treffer gegen uns gefallen war, war uns klar, dass eine Wende schier unmöglich sein würde“, berichtete Schneider.

Vor dem 0:2 durch Roman Trainer, der auch schon am Mittwoch gegen Maisach getroffen hatte, hätte der SCM einen Strafstoß bekommen müssen. Nico Riedl war vom gegnerischen Torhüter gefoult worden. Der Schiri ließ jedoch weiterlaufen. Nach dem 1:3 war die Luft bei den Maisachern raus, so Schneider. Man habe sich zwar nicht aufgegeben, aber jedem Maisacher auf dem Platz war klar, dass war‘s dann. Bis zur 75. Minute zog der FC Wildsteig/Rottenbuch durch Treffer von Kilian Geiger und Berchthold auf 5:1 davon und feierte nach dem Schlusspfiff ausgelassen den Durchmarsch in die Kreisliga.

Jetzt gilt es gegen Bernbeuren

Aber auch für den SC Maisach ist noch nicht aller Tage Abend. Die Schneider-Elf erhält am Mittwochabend, 18.30 Uhr, auf neutralem Platz in Utting, eine weitere Chance, um auch in der nächsten Saison in der Kreisliga zu spielen. Gegner ist mit dem TSV Bernbeuren, der gegen den SC Weßling die Relegation verlor, ein Ligakonkurrent. In der abgelaufenen Saison verlor Maisach das Auswärtsspiel in Bernbeuren mit 1:4 und trennte sich daheim 2:2-Unentschieden.

Bekanntlich haben aber K.o.-Spiele ihre eigenen Gesetze. „Sollten wir wirklich absteigen, geht die Welt nicht unter“, sagte Schneider schon mal. „Alle stehen hinter dem Verein, und wir bleiben auch in der Kreisklasse zusammen. Spieler und Trainer.“ (Dieter Metzler)